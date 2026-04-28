☕️越通社新闻下午茶（2026.4.28）

苏林总书记主持召开2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。图自越通社

越通社河内 ——4月28日上午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持召开了2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。 全文



·4月28日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在河内出席了五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）纪念典礼暨2026年集体对话与协商工作中取得优异成绩的优秀基层工会主席表彰大会。 全文

·4月28日，越南祖国阵线中央委员会表示，2026-2031年任期越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日在首都河内举行。 全文



·值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）、奠边府大捷72周年（1954年5月7日—2026年5月7日）之际，4月28日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率领中央工作代表团前往奠边省奠边府战场烈士祠敬献花圈、上香缅怀在奠边府战场英勇战斗，壮烈牺牲的英雄烈士、青年冲锋队员、火线民工和同胞们。 全文

·应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）将于5月1日至3日对越南进行正式访问。

日本首相高市早苗。图自越通社

·4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。



·1975年春季大捷，而巅峰是胡志明战役，不仅标志着抗美救国战争的结束、南方完全解放及国家统一，还是全民族动员与发挥综合力量能力的有力证明。



·越通社驻法国记者报道，4月27日，联合国教科文组织在法国巴黎举行世界地质公园授牌仪式，向全球新晋12家世界地质公园颁发认定证书，向44家通过再评估、继续获认定为世界地质公园的公园授证，其中包括越南的高平山水世界地质公园。 全文

越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使领取认定证书。图自越通社

·越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。



·红帆船旅游线路的投入运营，有望成为一种极具吸引力的新型旅游产品，有助于宣传推广广宁省特别是下龙湾的形象。在丙午春节假期，传统红帆船的形象给前来广宁省，尤其是下龙湾的游客留下了深刻印象。这些场景不仅带来了直接的视觉冲击，还在社交媒体上迅速传播，引起了广泛关注，特别是来自国际游客的关注。 全文



·据越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心公布的消息，“高山色彩”展览会将于2026年5月8日至10日在山罗省木山坊综合服务中心举办。（完）