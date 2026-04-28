越共中央书记处常务书记陈锦秀赴奠边省开展缅怀英烈活动

越通社奠边省——值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）、奠边府大捷72周年（1954年5月7日—2026年5月7日）之际，4月28日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率领中央工作代表团前往奠边省奠边府战场烈士祠敬献花圈、上香缅怀在奠边府战场英勇战斗，壮烈牺牲的英雄烈士、青年冲锋队员、火线民工和同胞们。



陪同陈锦秀参加上述活动的有越共中央委员、政府副总理阮文胜，越共中央委员、奠边省委书记陈进勇以及越共中央办公厅、各中央部门以及奠边省领导、各阶层人民和青少年等。



在庄严肃穆的氛围中，陈锦秀和代表们怀着崇敬之情，深切缅怀伟大的胡志明主席、越南人民军兄长武元甲大将以及为民族增光、为祖国添彩的优秀儿女。



随后，陈锦秀和代表团成员在A1国家烈士陵园敬献花圈，焚香致敬，表达对英雄烈士的崇高敬意和无限感恩。



同日上午，陈锦秀一行前往奠边府坊看望慰问当地烈士母亲与伤残军人，亲切询问他们的身体状况，祝愿他们身体健康，继续成为子孙后代的精神依靠。（完）



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