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越南五名外交官被任命驻外大使 越共中央总书记、国家主席苏林颁发任命决定

4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，向5名越南驻外特命全权大使颁发任命决定。

越南五名外交官被任命驻外大使 越共中央总书记、国家主席苏林颁发任命决定。图自越通社
越南五名外交官被任命驻外大使 越共中央总书记、国家主席苏林颁发任命决定。图自越通社

越通社河内——4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，向5名越南驻外特命全权大使颁发任命决定。



根据国家主席的决定，越南外交部所属外交学院郑明孟被任命为越南驻印度特命全权大使，兼任驻尼泊尔和不丹大使；外交部所属外交学院阮香茶被任命为越南驻比利时特命全权大使，兼任驻卢森堡大使及越南常驻欧盟代表；外交学院尹庆心被任命为越南驻朝鲜特命全权大使；外交部所属国家礼宾与外事翻译局副局长周梅英被任命为越南驻瑞士特命全权大使，并兼任驻列支敦士登公国大使；外交部所属外交学院阮成黎被任命为越南驻哈萨克斯坦特命全权大使，并兼任驻吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国及格鲁吉亚大使。

在仪式上接受任务时，郑明孟大使代表获任各位大使发言，表示对能直接接受越共中央总书记、国家主席苏林颁发决定感到激动和荣幸；这体现了党和国家领导人对外交行业以及获任同志们的认可、信任和关怀。

苏林强调，各位大使履新的地区在政治、经济、安全、外交等方面具有非常重要的地位，因此更要深刻认识自身重任，发挥本领、智慧、责任心，为推动越南与各国关系走向深入、务实、稳定、可持续和有效作出贡献。

苏林指出，在世界形势非常复杂难料的背景下，外交工作更要紧密贴合发展进程，外交要为发展开路，助力化解挑战，争取外部资源，提升国家地位，未雨绸缪保卫祖国，并与国防、安全协调配合，形成高效联动。

苏林要求，必须将经济外交、科技外交和服务发展置于中心位置；培养服务于科技发展和市场拓展的人力资源。各代表机构要成为发现机会的“雷达站”，成为连接经济、金融、科技中心的桥梁，同时也要成为企业、地方和海外越南人社群的依靠。各位大使需要尽快为各自辖区制定具体行动计划，明确优势、需求、合作机会、资源，并将成果从“活动”转向“产品”；从“关系思维”转向“创造发展价值”。

苏林明确指出，要发挥软实力，提升一个和平、稳定、革新、负责任的国家形象和地位。各位大使必须成为令人信服的越南故事讲述者——讲述一个热爱和平但坚韧不拔的民族，一个革新强劲、文化特色丰富的国家，一个随时准备为地区和世界共同事务作出贡献的越南。这不仅涉及双边关系、文化外交、信息、对外交往，还要更有效地开展海外越南人工作和公民保护工作。

苏林相信各位大使将圆满完成重任，为维护和平环境、保护国家利益、争取外部资源以及提升越南在国际舞台上的地位作出贡献。（完）

越通社
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