高平山水世界地址公园再获联合国教科文组织绿牌认证

越通社巴黎——越通社驻法国记者报道，4月27日，联合国教科文组织在法国巴黎举行世界地质公园授牌仪式，向全球新晋12家世界地质公园颁发认定证书，向44家通过再评估、继续获认定为世界地质公园的公园授证，其中包括越南的高平山水世界地质公园。



越南常驻联合国教科文组织（UNESCO）代表团团长阮氏云英大使出席仪式并领取认定证书。



这是高平山水世界地质公园第二次顺利通过联合国教科文组织再评估，并获得“绿牌”认证——联合国教科文组织定期再评估中最高成果，意味着该公园可延续"世界地质公园"称号四年。



此前，2025年6月，高平省迎接联合国教科文组织专家团开展再评估工作；同年9月，第十届世界地质公园大会已建议联合国教科文组织向高平山水世界地质公园第二次授予“绿牌”认证。



再获联合国教科文组织“绿牌”认证表明该组织对高平省在将保护和发扬地质、文化、自然遗产价值与促进社区生计发展齐头并进过程中长期不懈努力给予充分肯定。同时，这也彰显高平省对认真践行联合国教科文组织专家所提出的建议，致力实现可持续发展，将遗产价值更广泛地传播到国际社会的强有力承诺。



高平山水地质公园于2018年4月12日被联合国教科文组织正式列入“世界地质公园网络名录”，成为继河江省同文岩石高原地质公园之后的越南第二个世界地质公园。



高平山水世界地质公园面积超过3683平方公里，拥有丰富的文化和历史遗迹，拥有超过215处文化和历史遗迹、许多著名的名胜古迹，尤其是曾经被评选为世界四大最美的跨国瀑布之一的板约瀑布。（完）



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