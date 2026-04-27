滨海乡村庙宇遗迹的独特文化价值

越通社林同省——沿着林同省海岸线分布的乡村庙宇静静伫立，宛如历史的见证者。这些地方不仅供奉“南海神”（鲸鱼，翁鱼）、行业祖师及开村先贤，记录着开拓疆域、建立村落的历程，同时也是保存海边渔民社区记忆、风俗习惯与信仰的重要空间。

依托这些遗迹，许多传统文化节庆与民俗活动得以复兴，不仅增强了社区凝聚力，激发了民众的团结精神，也吸引了游客前来探索体验。

南海神(鲸鱼)祭祀习俗

万水秀是林同省潘切坊一个较为著名的旅游景点。来到这里，游客可以了解供奉南海神（鲸鱼）的习俗，这是一种具有鲜明特色的南中部沿海渔民文化信仰。

据万水秀遗迹管理委员会介绍，该工程始建于1762年，用于供奉鲸鱼。渔民尊奉南海神，是因为他们相信，在风浪汹涌的海上，鲸鱼总会帮助渔民脱险。该庙规模宏大、建筑雄伟，在林同省同类庙宇中较为突出。历经260多年，万水秀仍较为完整地保留了古朴风貌。1996年，该遗迹被国家列为国家级历史遗迹。

长22米、重约64吨的鲸鱼骨架陈列于万水秀。图片来源：越通社

目前，这里仍几乎完整保存着100多具鲸鱼骨骼，其中数十具已有250年以上历史。此外，还收藏了大量珍贵的汉喃文化遗产。特别值得一提的是，这里供奉的一具长达22米、重约64吨的鲸鱼骨架。这是曾被认定为越南最大、最长的鲸鱼骨架。游客到访时，无不为其壮观景象所震撼。

长期以来，万水秀已成为当地渔民及居民共同的精神家园，是深植于人们心中的神圣信仰之地。尤其是，这里还与“求鱼节”密切相关，该节已被列入国家级非物质文化遗产名录。

潘切坊居民黎文贝表示， “对我们渔民来说，这里确实是一个神圣、带来许多福祉的地方。每逢海况不佳、出海前或求鱼节期间，我们都会来这里上香，祈求风调雨顺、出海顺利。”

乡村一种文化设施

历经200多年发展，尽管不供奉鲸鱼，位于进成坊的秀郎庙（Tú Luông）是林同沿海居民不可或缺的精神文化与信仰活动场所。

该庙建于19世纪初，并于嗣德二十四年（1871年）完成修缮，用于供奉本境城隍及在开垦立业、建村立庙过程中作出贡献的先贤与后贤。

秀郎村庙入口仍保留着传统建筑风格。图片来源：越通社

秀郎庙获历代阮朝皇帝的认可与保护，被视为乡村文化设施的重要组成部分，与当地居民的精神生活密切相关。目前，庙内仍保存着许多与建村历史相关的珍贵文物，尤其是汉喃文献，其中包括阮朝皇帝颁赐的10道敕封以及刻于木板上的村规乡约。2001年，该庙被列为国家级建筑艺术遗迹。

秀郎庙礼仪委员会主任杜友心表示，除了宗教信仰活动外，这里还是连接社区的重要纽带。每年，该遗迹都会举行春祭和秋祭（农历二月与八月）两大节庆，并开展多种民间文化活动。这些活动为居民寄托对安居乐业生活的期盼，同时也促进社区成员之间的交流，加深邻里情谊，提醒人们践行健康、有益的生活方式。

据林同省博物馆统计，目前该省沿海地区共有54座村庙，其中10座被文化、体育与旅游部列入国家级遗迹名录。这些庙宇在建筑艺术、历史文化及民间传统方面具有代表性价值，并与移民拓荒、村落形成的历史密切相关，展现出该地区独特的历史文化与建筑风貌。

近年来，沿海地区的渔村庙宇逐渐成为年轻人参观打卡的热门地点，尤其是身着古装或传统服饰的青年人来拍照留念。同时，一些以文化探索为主题的旅游线路也逐步形成，初步吸引了游客。对这些遗迹的保护与价值发掘，正在为当地文化旅游产品的建设与发展开辟一条长期、可持续的发展路径。（完）

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