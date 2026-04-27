第八届越南精品咖啡大赛颁奖：规模创历届之最

越通社得乐省——4月26日，由邦美蜀咖啡协会主办的第八届2026年越南精品咖啡大赛（Vietnam Amazing Cup 2026）颁奖典礼在得乐省举行。



今年大赛规模创下历届大赛之最，组委会共收到了来自81家单位的182份参赛样品，代表着得乐省、林同省、嘉莱省、山罗省、广治省、广义省和同奈省7大咖啡原料产区。登记参赛咖啡总产量为348吨（其中阿拉比卡咖啡86吨、罗布斯塔咖啡262吨）。



今年大赛的数据表明，越南精品咖啡已不再局限于小规模生产，而正逐步展现出商业化规模供应与满足国内外市场需求的能力。经过多轮评审后，评委会共遴选出151份达到精品咖啡标准的样品，占比83%。



参赛样品均要经过多轮评审流程，并严格遵循精品咖啡协会（SCA）和国际咖啡质量研究所（CQI）的标准。从最初的182份样品中，评委会遴选出164份进入初评环节。初评环节的评审委员会由13名专家组成，其中包括10名国内专家以及3名分别来自新加坡、菲律宾和韩国的国际专家。



经过初评，44份优秀样品进入决赛（其中19份为阿拉比卡咖啡样品，25份为罗布斯塔咖啡样品）。决赛阶段评审委员会由12名专家组成，包括5名国内专家和7名分别来自新加坡、菲律宾、韩国、中国、马来西亚的国际专家。



组委会向最受欢迎罗布斯塔咖啡样品获奖者颁奖。图自越通社

活动上，大赛组委会公布阿拉比卡咖啡十强和罗布斯塔咖啡十强名单并颁奖。结果显示，在罗布斯塔咖啡类别中，来自林同省的Ant Bee茶与咖啡有限责任公司和咖啡生产户阮山松并列获得一等奖，来自林同省的Bui Coffee Supply有限责任公司获得三等奖。



在阿拉比卡咖啡类别中，来自嘉莱省的Tamba生产与服务有限责任公司获得一等奖，来自林同省的8RO生产贸易服务股份公司获得二等奖，来自得乐省的Aeroco Coffee有限责任公司获得三等奖。



此外，大赛组委会还颁发了“最受欢迎罗布斯塔咖啡样品奖”，获奖单位为来自林同省的Bui Coffee Supply有限责任公司；“最受喜爱阿拉比卡咖啡样品奖”获奖单位为来自林同省的越南咖啡合作社。



得乐省人民委员会副主席阮天文在活动上发表讲话时透露，经过8年的举办，越南精品咖啡大赛已从一项单纯的比赛，成长为行业公认的、具有公信力的质量与价值标尺。更重要的是，越南咖啡品质正在明显提升，生产流程日益符合国际标准，参与群体也越来越专业化。



这表明，越南咖啡不仅在产量方面有优势，而且完全有能力生产出达到国际水准的高品质咖啡。这项比赛不仅造就了优胜者，也正在塑造世界对越南咖啡——尤其是罗布斯塔咖啡的认知。（完）

