文化

“高山色彩”展览会即将盛大开幕

据越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心公布的消息，“高山色彩”展览会将于2026年5月8日至10日在山罗省木山坊综合服务中心举办。

游客们参观山罗省盛开的李子园。图自越通社
游客们参观山罗省盛开的李子园。图自越通社

越通社山罗省——据越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心公布的消息，“高山色彩”展览会将于2026年5月8日至10日在山罗省木山坊综合服务中心举办。

“高山色彩”展览会吸引山罗省、莱州省、宁平省和清化省参加。此展通过资料图片、艺术摄影作品以及实物展品的综合呈现，构建了综合文化空间，生动再现了各民族同胞的文化与社会生活，同时也体现了党和国家对高山地区人民的关心与支持，并展现了各地在革新与发展过程中的变化与成就。

展览的展示主题丰富多样，包括壮丽的自然景观、传统建筑、山区集市，以及当地人民的劳动生产和文化生活，构成了一幅关于越南高山地区全面多彩的画卷。

展览的一大亮点是 “高山民族文化色彩” 专题展示空间，系统性地向公众介绍各民族传统文化价值，从服饰、乐器、仪式、信仰到手工艺等内容。除了展陈活动外，此展还注重体验活动，如重现山区集市、传统手工艺展示以及民间艺术表演等，使公众，尤其是年轻一代，能够以更直观、生动的方式接触民族文化，从而提升对文化在社会生活中重要作用的认识。

此展上还设立“一乡一品”（OCOP）产品、传统手工艺品、高山地区美食的展示空间，同时举办一系列文化艺术交流活动等。

越南文化艺术展览中心代表表示，“高山色彩”展览会是贯彻落实党关于文化发展与国家可持续发展相结合的一系列决议，特别是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议的具体活动之一。此展同时也有助于推广传统文化价值及旅游发展潜力，从而促进西北地区乃至全国高山地区经济社会向前发展等。（完）

越通社
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