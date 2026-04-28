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国会主席陈青敏：各级工会努力提高劳动生产率，着力实现两位数增长

4月28日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在河内出席了五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）纪念典礼暨2026年集体对话与协商工作中取得优异成绩的优秀基层工会主席表彰大会。

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社
国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月28日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在河内出席了五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）纪念典礼暨2026年集体对话与协商工作中取得优异成绩的优秀基层工会主席表彰大会。

原越共中央政治局常委、原越南总工会主席范世阅，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉肃以及中央各部委、行业、地方领导和国际友人参加活动。

陈青敏指出，在党的领导下，越南工人阶级已遍布各行各业和各经济成分，是国家工业化、现代化事业及与国际接轨进程中的中坚和先锋力量。越南工会已明确肯定其作为工人阶级广泛的政治社会组织的地位，是工会会员和劳动者可靠的依托。工会活动日益务实、高效且深入实质，开展了许多极具意义的运动，日益更好地保障了广大工人群体的合法、正当权益。

在纪念典礼上，越南总工会对101位在集体对话与协商工作中表现突出的优秀基层工会主席进行了表彰。

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国会主席陈青敏向101位优秀基层工会主席颁发表彰证书。图自越通社

国会主席陈青敏向101位优秀基层工会主席表示祝贺并予以表彰。他明确指出，当前全党、全民、全军正齐心协力、竭尽全力实现国家快速且可持续发展、人民生活水平不断改善的目标。国会主席要求各级工会继续贯彻并有效落实党的十四大决议、第十一届越南祖国阵线全国代表团决议、第十四届越南工会全国代表大会决议以及各任期与年度工作计划。

国会主席坚信，在党的领导下，工人运动与工会活动将取得新的发展与更大的成就，为国家革新事业及国际工人运动作出应有的贡献；并与全党、全民、全军共同胜利实现党的十四大决议，成功实现和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福且稳步迈向社会主义的越南国家建设目标。（完）

越通社
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