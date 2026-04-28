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苏林总书记主持召开2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议

4月28日上午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持召开了2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。

苏林总书记主持召开2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。图自越通社
苏林总书记主持召开2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。图自越通社

越通社河内——4月28日上午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持召开了2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。

这是2026-2031年任期国防与安全委员会成员名单选举产生后召开的首场会议，且在全党、全军和全民正集中精力落实党的十四大决议；新任期国家机构已完善，并进入了一个对维持政治稳定、加强国防、保障安全及坚决保卫祖国提出更高要求的新发展阶段等的背景下举行，因此具有重要意义。

会议上，委员会审议并就2021-2026 年任期委员会工作规程执行情况总结报告及2026-2031年任期工作方向，2026-2031年任期委员会工作规程草案，2026-2031年任期委员会全届工作计划草案等三项核心内容提出意见。

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与会代表。图自越通社

会议一致认为，国防与安全委员会是宪法规定的特殊制度，关系到国家和民族的重大问题；其职能和任务是审议并决定与国防、安全和保卫祖国相关的重大问题。在国际和地区形势持续快速变化、复杂且难以预测，大国间战略竞争日趋激烈，传统与非传统安全挑战交织的背景下，委员会必须加强主动研究、评估与预测，做到未雨绸缪的准备，确保国家在任何情况下都不会陷入被动或猝不及防的状态。

对于新任期的工作规程草案，委员会强调必须确保原则明确、责任明确、权限明确、协作机制明确、工作制度明确；同时在处理实践中产生的突发问题时，应具备主动性、灵活性和及时性。对于新一届工作计划，委员会确定了属于其职能和任务范围内的核心、战略性及重大问题；确保内容全面但不分散，突出重点，充分发挥战略导向和战略预见性作用。

2026-2031 年任期国防与安全委员会第一次会议取得圆满成功，为委员会整个任期的活动组织奠定了重要基础，有助于提高领导和指导效能，以处理国防、安全、外交等领域的战略性问题，在新形势下坚决保卫越南社会主义祖国的进程中发挥重要作用。（完）

越通社
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