越南愿与AIPA各成员国密切合作，建设更加包容、面向未来的东盟

东盟各国议会青年议员会议第三次磋商会议以在线形式举行。图自越通社

越通社河内——4月28日，由菲律宾众议院与东盟议会联盟大会（AIPA）秘书处联合举行的东盟各国议会青年议员会议第三次磋商会议以在线形式举行。越南国会国防安全与对外委员会专职国会代表、第十五届国会青年议员代表团副团长郑春安代表越南通过视频出席了会议。



会上，各国代表重申，东盟需要发挥青年人力资源的作用，同时建立切实机制，让青年和青年议员的声音在区域政策制定中被倾听和参与。

郑春安代表越南通过视频出席会议。图自越通社

郑春安强调了在当前技术、气候、非传统安全和治理快速变化的背景下，将青年置于东盟发展计划中心的主题的迫切性。他指出，在塑造国家和东盟共同体未来的过程中，越南一贯视青年为先导力量和国家发展的核心支柱。

越南国会目前有99名45岁以下的青年国会代表（其中33名在40岁以下），占500名代表总数的19.8%；他们代表了不同的社会成分、民族和宗教群体；最年轻的代表是一位24岁的女性代表。越南青年国会代表接受过良好培训，充满活力，将青年的抱负和关切带入立法进程和国家重大问题的决策中。

郑春安表示：“发挥第十五届国会的良好成果，越南国会将尽快健全第十六届青年国会代表小组，从而进一步加强国会与青年之间以及国家政策与当代发展趋势之间的联系。”



郑春安高度评价东盟关于青年问题的倡议和计划，并提出建议：各议会应将青年观点纳入法律起草和政策影响评估；为青年参与社会监督和咨询活动创造条件；扩大青年议员与城市、农村、边境以及偏远地区社区青年的对话。



与此同时，郑春安建议推动关于数字能力和人工智能框架的合作，并与技能教育、人工智能伦理、数据保护和网络安全相结合，确保青年能够公平、包容、安全地获取新技术。



郑春安强调：“越南愿与AIPA各成员国密切合作，以加强团结、分享经验、扩大共同倡议，建设一个更加包容、面向未来的东盟。”（完）