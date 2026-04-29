科技创新——越南水产业重构的关键动力

越通社胡志明市——水产业正在积极增长，但也面临不少挑战。在此背景下，科技创新被确定为推动全行业增长、提高生产率、质量和附加值的基础和动力。

增长伴随压力

水产业继续是经济支柱产业之一，为出口增长做出巨大贡献，并为数百万劳动者创造生计。2021-2025年阶段，生产结构继续朝着减少捕捞、增加养殖的方向转变。截至2025年底，水产品总产量达到近1000万吨；出口额超过113亿美元。

然而，水产业正承受着来自气候变化、严苛的贸易壁垒（尤其是溯源和打击IUU捕捞的要求）以及环境保护和减排压力的巨大压力。

种苗选育工作发展缓慢是"瓶颈"之一；目前约50%的楂鱼和斑节对虾种苗质量未受管控。加工技术水平处于中等水平，大部分设施使用老旧生产线，消耗大量原料和能源。

需要同步、全面转型

《到2030年水产业发展战略》设定了将水产业建设成为重要、现代、可持续且具有全球竞争力的经济产业的目标。

专家认为，越南需要逐步掌控种苗来源，力争替代约80%的进口亲本。开发智能饲料技术，由于饲料成本占生产成本的60-70%，这可以帮助降低15-20%的成本。

在海产养殖方面，方向是用现代材料替代木质网箱，并应用机器人和无人潜水器设备。数字化转型被确定为不可逆转的趋势，需要建设水产业大数据系统，应用区块链技术进行溯源。

在加工环节，战略是从粗加工出口转向精深加工，利用副产物生产胶原蛋白、壳聚糖、omega-3脂肪酸。循环水养殖系统、生物絮团技术有助于减少用水量，迈向零排放。

为解决这些弱点，需要国家—科学家—企业三方的协同参与。当种苗、技术、基础设施和市场等"瓶颈"得以解决，越南完全有基础实现到2045年成为世界领先的水产品精深加工中心之一的目标。（完）