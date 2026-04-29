经济

胡志明市：经济增长的“双重杠杆”动力

为了更好地挖掘国内市场的潜力，胡志明市正在实施将贸易促进与刺激消费需求相结合的各项措施，从而为2026年实现两位数增长目标创造“双重杠杆”。

胡志明市的MM Mega Market超市在节假日期间通过打折促销活动吸引消费者。图自越通社
胡志明市的MM Mega Market超市在节假日期间通过打折促销活动吸引消费者。图自越通社

越通社胡志明市——为了更好地挖掘国内市场的潜力，胡志明市正在实施将贸易促进与刺激消费需求相结合的各项措施，从而为2026年实现两位数增长目标创造“双重杠杆”。

精准刺激需求

进入2026年第二季度，胡志明市各零售系统已记录到购买力有所改善，比去年同期增长5%至10%。各超市、商店、购物中心也同步开展了10%至50%的降价促销活动，有助于刺激消费支出。

然而，面对消费者在价格上敏感、“勒紧裤腰带”的趋势，零售商也必须谨慎寻找策略。据越南MM Mega Market系统代表称，两个连续的假期被视为零售市场的“推动力”，能促进营业额。该单位选择有重点地降价，根据不同时期聚焦于必需品类别，而不是广泛地进行促销。

“胡志明市不仅是一个大型零售市场，也是在假期期间迎来大量游客的地方。因此，我们根据时节陈列商品，结合当地土特产，通过‘一乡一品’产品周活动来吸引游客。”越南MM Mega Market对外事务部负责人阮氏美兴表示。

永旺新富超市经理黄氏金清表示，该单位已准备了比去年同期增加约30%的货物量，预测购买力可能增长10%至15%。她分享道：“对于每个商品组，我们选择顾客经常购买的产品，纳入每日低价计划，确保价格比市场更具竞争力。”

据胡志明市工贸局商业管理处副处长阮明雄表示，该市设定了刺激来自游客群体的消费支出的目标。该市还注重刺激工业园区、出口加工区内的劳动者群体的需求——这些群体需求量大但对价格敏感。

大规模的贸易促进活动

胡志明市设定了2026年第二季度GRDP增长约11%、全年达到10%的目标。要做到这一点，促进国内消费是一个重要的动力。

2026年，该市在市人民议会颁布的特殊政策框架基础上，部署了74项贸易促进活动，总预算超过2000亿越盾。

据胡志明市工贸局介绍，今年的贸易促进活动有一些突出的大型项目，例如集中促销活动“大城市大促销”。这被视为将所有消费行为与文化、艺术和旅游活动连接起来的枢纽。

胡志明市工贸局局长裴佐黄武肯定道：“今年的新亮点是，贸易促进活动不会零散开展，而是被整合成一个生态系统。通过刺激需求计划、购物季、城市大促销等计划，我们将把各供应链连接起来，开展集中促销活动，让民众能够以合理价格买到商品。”

可以看出，在经济仍面临诸多挑战的背景下，将贸易促进与刺激消费需求紧密结合，发展连接体验与消费的生态系统，正在帮助胡志明市有效开拓国内市场，为实现2026年两位数增长目标作出贡献。（完）
越通社
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