经济

为少数民族同胞创造工作岗位

广义省人口超过210万，其中25%为少数民族。该省始终将为少数民族劳动者创造就业视为促进经济结构转型、提高人民收入、推动可持续减贫的重要举措。

少数民族同胞参加招聘会活动。图自越通社
少数民族同胞参加招聘会活动。图自越通社

越通社广义省——广义省人口超过210万，其中25%为少数民族。该省始终将为少数民族劳动者创造就业视为促进经济结构转型、提高人民收入、推动可持续减贫的重要举措。

为了解决少数民族劳动者的就业问题，在2021年至2025年的第一阶段，广义省实施了多项支持劳动者就业和生计的解决方案与计划。该省注重举办招聘会活动，搭建企业与劳动者之间的桥梁。

得苏乡少数民族人口占比超过38%。近日，省内务厅与得苏乡人民委员会协调，在当地举办了职业咨询与就业推荐会。得苏乡居民伊玲本分享道："我已经向两家公司投递了简历，希望能很快找到一份稳定的工作。"

在得热乡举办的职业咨询与就业推荐会上，阿司先生表示："现在有了干部的咨询，我可以放心地报名学习外语，以便寻找去日本工作的机会。"

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许多少数民族家庭在获得贷款和职业培训后成功脱贫致富。图自越通社

亚带乡人民委员会副主席伊江离表示，地方政府积极与企业、职业培训中心合作，按订单组织培训，以解决民众的就业问题。地方注重将解决就业与支持生产、提供优惠贷款结合起来。

2025年，广义省设定了为约1.7万名劳动者创造新就业、以及输送1100名劳动者赴国外从事合同制工作的目标。该省正在加强职业培训支持、企业对接，并开设多场就业交易会。

广义省内务厅副厅长阮青性表示，目前全省共有43家企业需要招聘超过8500名劳动者。"我们将继续有效落实关于劳动者就业的各项主张政策；扩大职业咨询、培训以及劳动力供需对接活动。"（完）

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