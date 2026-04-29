经济

越南环保产品受到中国香港消费者欢迎

时尚家品家纺展（Home InStyle）及时装节（Fashion InStyle）于4月27日至30日在中国香港会议展览中心举行，汇聚了家居用品、室内装饰、纺织服装及国际时尚领域的诸多新趋势。越南驻香港总领馆和越南企业的展位吸引了众多国际和当地客户的关注。

越南企业向中国香港消费者推介多款可持续时尚产品。图自越通社
越南企业向中国香港消费者推介多款可持续时尚产品。图自越通社

越通社河内——时尚家品家纺展（Home InStyle）及时装节（Fashion InStyle）于4月27日至30日在中国香港会议展览中心举行，汇聚了家居用品、室内装饰、纺织服装及国际时尚领域的诸多新趋势。越南驻香港总领馆和越南企业的展位吸引了众多国际和当地客户的关注。

越南驻中国香港总领事馆副总领事、商务参赞武氏翠在接受越通社驻香港记者采访时表示，时尚家品家纺展是企业推广产品优势、同时研究市场新趋势的良机。越南被视为在手工艺品领域具有信誉和悠久传统的国家。手工艺品的出口额达近40亿美元，不仅为出口作出积极贡献，还创造就业机会，并为保护传统手工艺村作出贡献

武氏翠表示，在全世界越来越青睐环保产品的背景下，手工艺品领域具有巨大的发展潜力。越南驻香港总领馆已邀请多家在漆器、陶瓷、手绣等特色行业具有优势的企业参展，为他们接触国际客户创造了机会。

参展企业代表、明江手工艺品公司经理黎琼娥表示，推介的产品均使用环保、可重复使用和可回收的材料，符合香港及亚洲地区消费者的喜好。

此外，在时装节展上，越南企业还推介了多款可持续时尚产品。泰山S.P有限责任公司代表表示，该公司已运营超过30年，生产布料超过11年，发展方向是开发天然、环保的纤维，并使用有机棉和苏皮马棉等再生材料。

在活动框架内，中国香港会议展览中心还同时举办礼品展、国际印刷及包装展等多个展览，吸引来自30多个国家和地区的约5600家展商。（完）

越通社
#越南企业 #中国香港 #消费者 #时尚产品 香港 越南
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