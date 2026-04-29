内务部新闻发布会：五项举措助力两级地方政府高效运转

越通社河内——4月28日下午，越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清在内务部新闻发布会上表示，在中央、政府和内务部的指导下，在整个政治体系的协同配合下，经过一年的实施，两级地方政府模式基本运行顺畅，效能和效率得到有效发挥。



然而，实施过程中仍出现了一些困难。首先是信息技术系统和数字基础设施方面，虽然初步取得了成效，但在部分地方还不够同步，一些功能尚未顺畅运行。此外，在实施分级分权后，大量工作集中在乡级，而部分地区的专业人员配备不均衡，甚至不得不在多个办公地点工作，给调度工作带来了困难。



另外，关于分级分权的制度建设仍在继续审查、修订和补充，以确保统一性和符合实际运行情况。



阮氏秀清表示，今后内务部将重点实施五大举措。首先是继续完善与分级分权、组织机构及干部工作相关的制度，按照权责明确、人岗相适、责任清晰的原则，不断提高国家管理效能和效率。



第二，通过核查、重新调配队伍，并加强专业、管理技能和数字技能的培训，提升干部、公务员、职员队伍素质，尤其是基层人员。政府总理已签发2026年4月20日第700号决定，批准《2026-2031年加强乡、坊、特区干部、公务员培训工作以应对两级地方政府运行要求》提案。



第三，推进行政手续改革，完善基础设施和数字数据，确保中央与地方之间的联通，解决技术故障，提高对民众和企业的服务质量。



第四，继续有效处理公共资产和闲置办公场所，结合地方实际使用需求，同时改善乡级工作条件。



第五，加强跟踪与检查，及时解决遇到的障碍，以提升国家管理效能和效率，确保两级地方政府模式稳定运行。



内务部还向政府建言，制定了总结两级地方政府一年运行情况的计划，旨在全面评估实施成果、总结经验，并为下一提出任务。



关于村、居民小组及非专职人员活动组织方面，内务部正牵头制定关于村、居民小组组织与活动的议定。相关安排将遵循精简原则，符合各地方规模，有助于提升基层活动效率，并减轻乡级的管理压力。



关于各级人民议会代表的培训工作，内务部将协同相关机构组织培训项目，特别是针对新当选的代表，确保培训内容与国家管理要求和地方政府实际运行需求相结合。（完）

越通社