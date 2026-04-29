社会

内务部新闻发布会：五项举措助力两级地方政府高效运转

4月28日下午，越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清在内务部新闻发布会上表示，在中央、政府和内务部的指导下，在整个政治体系的协同配合下，经过一年的实施，两级地方政府模式基本运行顺畅，效能和效率得到有效发挥。

越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清。图自越通社
越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清。图自越通社

越通社河内——4月28日下午，越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清在内务部新闻发布会上表示，在中央、政府和内务部的指导下，在整个政治体系的协同配合下，经过一年的实施，两级地方政府模式基本运行顺畅，效能和效率得到有效发挥。

然而，实施过程中仍出现了一些困难。首先是信息技术系统和数字基础设施方面，虽然初步取得了成效，但在部分地方还不够同步，一些功能尚未顺畅运行。此外，在实施分级分权后，大量工作集中在乡级，而部分地区的专业人员配备不均衡，甚至不得不在多个办公地点工作，给调度工作带来了困难。

另外，关于分级分权的制度建设仍在继续审查、修订和补充，以确保统一性和符合实际运行情况。

阮氏秀清表示，今后内务部将重点实施五大举措。首先是继续完善与分级分权、组织机构及干部工作相关的制度，按照权责明确、人岗相适、责任清晰的原则，不断提高国家管理效能和效率。

第二，通过核查、重新调配队伍，并加强专业、管理技能和数字技能的培训，提升干部、公务员、职员队伍素质，尤其是基层人员。政府总理已签发2026年4月20日第700号决定，批准《2026-2031年加强乡、坊、特区干部、公务员培训工作以应对两级地方政府运行要求》提案。

第三，推进行政手续改革，完善基础设施和数字数据，确保中央与地方之间的联通，解决技术故障，提高对民众和企业的服务质量。

第四，继续有效处理公共资产和闲置办公场所，结合地方实际使用需求，同时改善乡级工作条件。

第五，加强跟踪与检查，及时解决遇到的障碍，以提升国家管理效能和效率，确保两级地方政府模式稳定运行。

内务部还向政府建言，制定了总结两级地方政府一年运行情况的计划，旨在全面评估实施成果、总结经验，并为下一提出任务。

关于村、居民小组及非专职人员活动组织方面，内务部正牵头制定关于村、居民小组组织与活动的议定。相关安排将遵循精简原则，符合各地方规模，有助于提升基层活动效率，并减轻乡级的管理压力。

关于各级人民议会代表的培训工作，内务部将协同相关机构组织培训项目，特别是针对新当选的代表，确保培训内容与国家管理要求和地方政府实际运行需求相结合。（完）

越通社
#内务部新闻发布会 #两级地方政府 #信息技术系统 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

政府总理范明政主持召开会议。图自越通社

政府总理范明政：坚持“为人民服务、为发展赋能” 使两级地方政府模式高效运作

经过近4个月运作，政府、政府总理以及中央各部委、地方政府已同步部署多项指导和执行措施。目前，全国各地方政府已完成各级人民委员会组织机构和领导职务的调整；34个省、市仍在推进公共事业单位、国有企业及内部组织机构的重组方案；共计3321个乡、坊、特区已成立乡级公共事业单位，以提供多行业、多领域服务，确保符合中央方针与各地实际情况。

更多

永隆省依法逮捕一名涉嫌利用民主自由权利违法人员 图自永隆省公安

永隆省依法对一起涉嫌滥用民主自由权利危害国家安全案件展开刑事侦查

4月29日上午，永隆省公安厅安全调查机关依法对被告人石占茶（生于1972年9月1日，常住登记地址：永隆省隆协乡崇八村）执行逮捕令并对其住所实施搜查。该嫌疑人因涉嫌“利用民主自由权利侵害国家利益、组织及个人合法权益”，依照《2015年刑法》（2017年修订补充）第331条第2款被刑事立案。

庆和省人民委员会在甘林乡举行长沙博物馆开工典礼。图自越通社

长沙博物馆：向保卫国家主权的历代先辈致敬

4月29日，庆和省人民委员会在甘林乡举行了长沙博物馆开工典礼。此次活动旨在纪念越南南方完全解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）。国会副主席阮克定出席仪式。

韩国总统夫人手拿冰淇淋漫步在河内街头的人群中。图自越通社

越南美食行遍全球

韩国总统及其夫人日前在河内品尝河粉、街头小吃、冰淇淋的场景，再次推动越南美食在世界范围内广泛传播。

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

宣光省贫困地区的孩子们对能够吃到营养午餐感到十分高兴。图自越通社

为宣光省边境学生增添动力

落实越南政府关于为陆地边境乡中小学生提供午餐补助的第339/2025/NĐ-CP号法令，宣光省多所山区学校已发生积极转变。该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。

嘉莱省的6米及以上长度渔船数量5700多艘。图自越通社

嘉莱省投入资金支持渔民转产就业

嘉莱省正同步且果断地实施多项解决方案，以打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动。其中，嘉莱省近期投入了数千亿越盾，旨在加大对渔民转产的支持力度，稳定民生，促进水产业可持续发展。这被视为该省打击IUU捕捞的有效举措之一。

陈素娥女士和其诉讼案件声援人员合影。图自越通社

橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。

长沙博物馆效果图。图自越通社

长沙博物馆建设项目投资方案获批

庆和省人民委员会已决定批准长沙博物馆项目的投资方案。该项目具有重要意义，旨在开展爱国主义教育、革命传统教育，并提高保卫祖国神圣海疆领土主权的责任意识。