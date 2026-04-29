科技

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社
胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

越通社胡志明市——据胡志明市医药大学医院4月28日发布的消息，该医院医生队伍以现代技术成功为一名印度尼西亚籍企业家进行结直肠癌手术。

该女性患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

在倾听专家团队关于治疗方案的全面意见后，患者家属决定选择在胡志明市医药大学医院进行手术。入院后，患者接受了全面的检查和所有必要的检查，被诊断为 II 期结肠癌并发肠梗阻。

作为这次手术主刀医生——阮友盛副教授指出，肠梗阻是结肠癌的危险并发症，若不及时处理，可能导致肠坏死、腹腔感染甚至危及生命。

经过专业会诊，医疗团队决定采用结肠全系膜切除术（CME）。这是结肠癌治疗中的先进方法，能完整切除肿瘤及其相应的肠系膜并对淋巴结进行彻底清除，从而提高长期治疗效果。

手术后，患者的肠梗阻问题得到彻底解决，恢复良好，消化功能逐步稳定。

阮友盛副教授表示，目前越南在结肠癌治疗方面已取得显著进展，正日益接近国际现代医学水平。在先进外科技术和多学科综合治疗（多模式治疗）不断发展的同时，当前趋势是为每位患者实施个体化治疗。（完）

越通社
#胡志明市医药大学医院 #医生队伍 #现代技术 #印度尼西亚 #结直肠癌 #手术 #医学 胡志明市
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术。图自越通社

越南成功实施首例多米诺多器官移植手术

心肝联合移植手术于3月13日同步进行。经过约7个小时的连续手术，移植的心脏在手术台上随即恢复跳动，移植的肝脏也迅速分泌胆汁——这是器官运作良好的信号。

胡志明市FV医院引入全球最先进手术机器人达芬奇Xi。图自越通社

胡志明市FV医院引入全球最先进手术机器人达芬奇Xi

3月12日，胡志明市FV医院宣布成立机器人手术中心，利用目前全球最先进手术机器人达芬奇Xi，为更多越南患者带来福音。值得注意的是，FV医院还将与院外手术医生开展合作项目，让更多越南医生有机会使用达芬奇Xi手术机器人系统。

更多

越南无人机发展战略与河内发展方向

越南无人机发展战略与河内发展方向

无人机（UAV）作为低空经济的核心产品，预期将创造数十亿美元的价值，并有力推动数字经济的发展。在此背景下，越南将无人机的发展确定为一项紧迫需求，旨在掌握核心技术并形成一个全新的高科技产业。这也为河内市制定相关发展方案提供了重要依据。

1号广宁风电场效果图。图自越通社

越南北部首个风电场项目开工建设

4月23日，1号广宁风电场项目开工仪式在广宁省横蒲坊盖区举行。这是越南北部首个风电项目之一，开启了开发北部风能资源的新征程。

越南科学技术部部长阮黎春定在2026年“科学创意”竞赛启动仪式上发表讲话。图自越通社

2026年科学创意竞赛：首次将参赛范围扩大至海外越南人

为响应2026年“世界创意和创新日”，2026年“科学创意”竞赛于4月21日正式启动。该竞赛为全国范围内热爱科研、勇于创新并致力于科学应用的个人及团队提供了竞技舞台，旨在推动全社会的科研热潮，特别是激发年轻一代的创新活力。

古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士与古巴驻越南大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（右）。图片来源：越通社

生物技术合作：越古特殊关系的新动力

4月21日，古巴生物技术和医药产业集团(BioCubaFarma)副主席圣地亚哥·杜埃尼亚斯·卡雷拉博士在河内向媒体介绍了古巴在生物技术领域，特别是在生物医学和制药方面的成就。

越南政府副总理胡国勇（右）与韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋亲切握手。图自政府报

进一步推动越韩科学技术合作

4月22日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了随同韩国总统李在明对越进行国事访问的韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋（Bae Kyung Hoon）。

河内地铁启用自动售票系统。图自Vietnam+

数字化转型助力城市轨道交通高质量发展

在河内交通拥堵和空气污染压力日益加大的背景下，推动出行方式向绿色、可持续转变已成为当务之急。在此趋势下，城市轨道交通（Metro）正日益成为市民青睐的出行方式，有效缓解城市基础设施压力，并逐步提升生活环境质量。

2026年数据中心与云基础设施峰会现场。图自越通社

越南云计算市场预计2030年达15亿美元

由越南军队电信工业集团（Viettel）旗下专注于提供数据中心和云计算服务公司Viettel IDC于4月20日在河内举办的2026年数据中心与云基础设施峰会聚焦讨论人工智能时代数据中心和云计算的发展战略。

联合国教科文组织执行局第224届会议场景。图自越通社

联合国教科文组织决定将越南两个科学中心二类机构资格延长8年

越通社驻巴黎记者报道，在于4月15日在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第224届会议框架内，联合国教科文组织执行局决定将隶属于越南科学技术翰林院（VAST）的国际数学研究与培训中心（ICRTM）和国际物理中心（ICP）的教科文组织二类机构资格延长8年。

资料图。图自Mobile Europe

筑牢企业网络安全防线，夯实可信数字经济发展根基

越南政府刚于2026年3月16日颁布了第433/QĐ-TTg号决定，批准2026-2030年中小型企业数字化转型项目方案（以下简称“方案”）。该决定设定了支持至少50万家中小型企业，其中，至少30万家企业将获得应用数字化技术产品、数字化平台和人工智能方面的支持的目标。展根基

阮维玉同志一行与中关村高新技术园和北京市领导合影。越通社发

拓展越中在科技与创新领域的交流合作

4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。

瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行。图自越通社

瑞士—越南人工智能与金融技术对话在瑞士举行

越通社驻瑞士记者报道，瑞士—越南基于可信数字基础设施人工智能（AI）与金融科技对话于4月13日在苏黎世市成功举办。对话会重点讨论了金融行业面临的核心问题，即如何在确保信任、合规以及跨境数字基础设施安全的前提下充分挖掘人工智能（AI）的转型潜力。

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展。图自越通社

北宁省加速5G、数据及智慧城市的发展

北宁省人民委员会副主席梅山表示，该省将继续加大数字基础设施建设与数字化转型力度，旨在有效落实政治局于2024年12月22日颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。