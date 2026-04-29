印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

越通社胡志明市——据胡志明市医药大学医院4月28日发布的消息，该医院医生队伍以现代技术成功为一名印度尼西亚籍企业家进行结直肠癌手术。



该女性患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。



在倾听专家团队关于治疗方案的全面意见后，患者家属决定选择在胡志明市医药大学医院进行手术。入院后，患者接受了全面的检查和所有必要的检查，被诊断为 II 期结肠癌并发肠梗阻。



作为这次手术主刀医生——阮友盛副教授指出，肠梗阻是结肠癌的危险并发症，若不及时处理，可能导致肠坏死、腹腔感染甚至危及生命。



经过专业会诊，医疗团队决定采用结肠全系膜切除术（CME）。这是结肠癌治疗中的先进方法，能完整切除肿瘤及其相应的肠系膜并对淋巴结进行彻底清除，从而提高长期治疗效果。



手术后，患者的肠梗阻问题得到彻底解决，恢复良好，消化功能逐步稳定。



阮友盛副教授表示，目前越南在结肠癌治疗方面已取得显著进展，正日益接近国际现代医学水平。在先进外科技术和多学科综合治疗（多模式治疗）不断发展的同时，当前趋势是为每位患者实施个体化治疗。（完）

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