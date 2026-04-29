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2026年前4个月全国保障性住房开工量超额44%

据建设部消息，2026年前4个月，全国已开工226个保障性住房项目，总规模达22 8725套，较既定指标超额44%，显示该领域正加快推进。

2026年前4个月，全国已开工226个保障性住房项目，总规模达22 8725套，较既定指标超额44% 图自越通社
2026年前4个月，全国已开工226个保障性住房项目，总规模达22 8725套，较既定指标超额44% 图自越通社

越通社河内——据建设部消息，2026年前4个月，全国已开工226个保障性住房项目，总规模达22 8725套，较既定指标超额44%，显示该领域正加快推进。

具体而言，新开工项目40个，共计36590套；另有5426套已竣工。目前，全国已有25个地方完成或超额完成2026年保障性住房发展计划，为实现政府第7号决议提出的到2026年建成超过15 8700套的目标作出积极贡献。

尽管取得积极成效，建设部指出仍存在一些不足。部分地方重视不够，未安排预算用于净地储备；多处保障性住房用地位置偏远，基础设施配套不完善。此外，行政审批在某些地区仍较缓慢，优先机制未能有效落实；部分地方开工项目数量未达到计划要求。

为确保完成既定目标，建设部部长陈红明已签发通知，要求各地持续推进保障性住房发展。2026年第二季度，各省市需核查并健全住房政策及房地产市场指导委员会，同时将保障性住房指标纳入地方经济社会发展计划。

各地还需完善2026-2030年住房发展规划，设立住房基金，并制定分年度、分项目的具体实施计划。对在建项目，须与开发商直接对接，明确进度承诺，优先推动符合条件的项目在2026年内竣工。

对于未完成指标的地方，建设部建议抓紧核查、加快审批流程，争取在第二季度内开工，并做好2027-2028年项目储备。

建设部强调，要优先安排位置便利的土地用于保障性住房建设，确保基础设施同步配套；控制建造成本；为企业排忧解难；加强监督检查，确保保障性住房分配至真正符合条件的对象。

今后，建设部将继续与各地对接，督促指导项目实施，助力完成保障性住房发展目标，满足人民群众安居需求，促进经济社会发展。（完）

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越通社
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