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解除IUU“黄牌”警告：胡志明市全力履行欧委会的建议

4月29日，胡志明市人民委员会副主席裴明盛在巴地坊主持召开与胡志明市农业与环境局及相关厅局的会议，对打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动情况进行分析研判，并提出具体的任务和方向。

海警代表在会上发言。图自越通社
海警代表在会上发言。图自越通社

越通社胡志明市——4月29日，胡志明市人民委员会副主席裴明盛在巴地坊主持召开与胡志明市农业与环境局及相关厅局的会议，对打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动情况进行分析研判，并提出具体的任务和方向。

裴明盛在会上发表讲话时强调，尽管胡志明市在打击IUU捕捞方面取得了诸多积极成果，但各级各部门仍需采取更加坚决有力的行动。当前的核心目标是集中力量彻底落实欧盟委员会（EC）的建议，特别是针对近期第五次检查所提出的建议，力争在最短时间内解除IUU“黄牌”制裁。

为实现这一目标，市人民委员会副主席要求各单位认真落实政府及农业与环境部的任务。其中，市农业与环境局承担核心责任，须抓紧完善各项支持水产可持续发展的政策，包括：转产就业、撤销存量非运行渔船、支持安装渔船监控系统（VMS）以及应用电子捕捞日志，确保在2026年第二季度前完成这一任务。

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胡志明市海上执法力量宣传关于打击IUU捕捞的信息，并向渔民赠送国旗。图自越通社


与此同时，市领导要求加强跨省协作，旨在严密监控渔船作业情况并严厉处置违规行为，特别是与监控设备相关的违规行为。

据胡志明市农业与环境局的报告，截至2026年4月底，全市共有4445艘渔船，其中100%已登记编号并录入国家渔业数据库系统（Vnfishbase）。这是在按照打击IUU要求，实现渔船队伍透明化管理方面的重要进展。

在监管工作方面，渔船监控系统保持全天候运行，并与渔港及边防哨所的电子追溯系统（eCDT）相挂钩。得益于此，自2026年初至今，胡志明市未记录到任何渔船因侵犯他国领海而被扣押的案例。

关于产地追溯，自2024年1月1日至今，胡志明市为数万吨水产品发放了数百份确认书及证明书。与此同时，电子捕捞日志的推广计划正根据不同船群的路线图加速实施，预计将于2027年全面完成。

会上，与会代表提出了多项切实可行的方案，如：针对特定对象加强宣传教育，维持现代化的渔船监管系统，做到早发现、早阻止违规行为。同时，需加强岸基力量与海上力量的协同联动，在对渔民进行宣传的同时形成有效的法律震慑。（完）


越通社
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