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胡志明市四大项目同步开工 塑造超级城市形态

值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，胡志明市人民委员会举行四大项目开工奠基仪式和芹耶国际中转港项目投资许可证授证仪式。

市中心广场与市行政中心项目和胡志明市城铁2号线滨城—守添段建设项目开工奠基仪式。图自越通社
市中心广场与市行政中心项目和胡志明市城铁2号线滨城—守添段建设项目开工奠基仪式。图自越通社

越通社胡志明市——值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，胡志明市人民委员会举行四大项目开工奠基仪式和芹耶国际中转港项目投资许可证授证仪式。

具体的是，市中心广场与市行政中心项目占地面积近47公顷，位于守添新都市区核心区域（安庆坊），是提供公共行政服务，服务国家与社区利益的公共基础设施工程，计划于2026年至2028年实施，投资总额约29.6万亿越盾（折合人民币76亿元）。

胡志明市城铁2号线滨城—守添段建设项目投资总额约46.3万亿越盾（折合人民币118.7亿元），全长约6.2公里，全部采用地下敷设，共设置6座车站。按计划，该项目将于2030年完工，并与已于2026年1月中旬开工的滨城—参梁段同步投入运营。

不仅拓展城市空间、推动现代物流与交通基础设施建设发展，胡志明市也在加大对文化教育基础设施的投资力度，包括胡志明博物馆修缮项目和国际大学城项目。

龙屋—庆会港片区和胡志明遗迹区、博物馆扩建项目占地面积约39.5公顷，投资总额超过20万亿越盾（折合人民币51.3亿元）。

国际大学城项目被定位为集教育培训、科研与创新功能于一体的综合都市区，人口规模约13.5万人，学生规模约6万人。预计该大学城将于2035年正式投入运营。

值此机会，胡志明市人民委员会向芹耶国际中转港项目颁发投资许可证。该项目投资总额达近129万亿越盾（约合50亿美元）。

胡志明市人民委员会主席阮文得强调，此次动工兴建的一系列项目将有助于塑造一个具有国际与区域地位的超级城市形态。这些项目将构建现代化、透明化、更好地服务人民的治理空间，形成具有联通性与引领性的公共交通基础设施体系，以及建设当代发展与历史文化价值保护有机融合的文化设施体系等。（完）

越通社
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