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千步同频：越南工人在国际劳动节绽放光彩

4月28日上午，越南劳动总联合会在河内举行了游行活动，来自各行业领域的1000名工人、劳动者参加。这是纪念“五一”国际劳动节系列活动之一。

劳动者游行庆祝国际劳动节140周年。图片来源：越通社
劳动者游行庆祝国际劳动节140周年。图片来源：越通社

越通社河内——4月28日上午，越南劳动总联合会在河内举行了游行活动，来自各行业领域的1000名工人、劳动者参加。这是纪念“五一”国际劳动节系列活动之一，旨在弘扬越南工人阶级在国家经济社会发展事业中的重要作用和突出贡献。

游行队伍于8时从陈仁宗—陈平仲街出发，前往越苏友谊劳动文化宫。参加游行的有工会会员及各行业优秀工人、劳动者。各方阵展现出新时代劳动者团结统一、纪律严明、勇于创新、奋发向上的精神风貌。

此次纪念国际劳动节140周年活动还将结合表彰优秀基层工会主席，进一步弘扬对话协商作用，提升企业中劳动者的合法权益保障水平。由此，工会在代表和维护会员及劳动者合法、正当权益方面的作用不断得到巩固，为构建和谐、稳定、进步的劳动关系作出积极贡献。

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劳动者游行庆祝国际劳动节140周年。图片来源：越通社

越南劳动总联合会常务副主席蔡秋霜表示，历经140年发展，“五一”国际劳动节已成为国际工人运动的象征，是彰显劳动价值和工人阶级力量的重要时刻。通过相关活动，越南劳动总联合会希望传递建设现代化、强大工人阶级的信息，同时进一步肯定工会在关心和维护劳动者合法权益方面的重要作用。

工人不仅付出辛勤劳动，更默默为社会创造财富和可持续价值。他们的每一滴汗水、每一分付出，汇聚成国家发展的坚实基础。尽管仍面临诸多困难，他们依然坚韧奉献，把集体利益置于首位。正是这一群体，构筑起国家繁荣发展的坚实根基，值得全社会给予更多尊重、关怀与肯定。（完）

越通社
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