越通社河内 ——4月28日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义大将率领中央工作代表团走访慰问嘉莱省归仁坊及周边地区的优抚对象家庭。



在慰问活动中，阮仲义大将对嘉莱省在经济发展、国防安全保障以及民生保障工作方面取得的成绩给予高度评价。他表示，嘉莱省是中部地区的领先省份之一，各领域经济均实现增长，人民生活水平不断提高，尤其是该省一直关注并做好优抚家庭、有功人员及贫困户帮扶工作。



嘉莱省人民委员会主席范英俊表示，2026年第一季度嘉莱省经济社会发展形势取得了多项突出成果，地区生产总值（GRDP）同比增长8.51%，排名全国第16位，在中部以南沿海和西原地区中位居第1；国家财政预算收入估计达10.8万亿越盾，完成年度计划的38.8%，同比增长71.2%。国防和安全工作持续巩固，社会秩序安全稳定，社会保障政策得到充分、及时落实；完成了消除临时、危旧住房计划；人民生活逐步提高。

越南人民军总政治局主任阮仲义大将走访慰问嘉莱省优抚家庭。图自《人民军队报》

目前，嘉莱省正在为超过42026名烈士、5573位英雄母亲以及数万名革命有功人员落实优抚政策。其中，该省特别关注照顾856名革命老前辈和起义前活动人员，超过32000名伤残军人，65名人民武装力量英雄，以及超过10万名有功帮助革命和履行国际义务的人员。各项扶持政策有序有效、精准落实。



在仪式上，阮仲义大将代表党和国家领导人，向200户优抚家庭、贫困户、困难工人和劳动者赠送了4·30南方解放日及5·1国际劳动节慰问品，同时向嘉莱省困难群众、优抚对象家庭赠送了100份慰问品。（完）