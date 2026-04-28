为宣光省边境学生增添动力

越通社宣光——落实越南政府关于为陆地边境乡中小学生提供午餐补助的第339/2025/NĐ-CP号法令，宣光省多所山区学校已发生积极转变。该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。



温暖的午餐 留住边境学生

宣光省贫困地区的孩子们对能够吃到营养午餐感到十分高兴。图自越通社

2025年12月，政府颁布第339号法令，其中规定，每名适用对象的学生每月补助45万越盾餐费及8公斤大米，每学年最多补助9个月。



沙频（Sà Phìn）边境乡的沙频民族半寄宿学校下属的垄和A（Lũng Hòa A）小学目前有60名一、二年级学生。自实施第339号法令以来，学校在主校组织烹饪，然后将饭菜运送到教学点，为学生们供应午餐。



垄和A小学学生王氏主说：“现在我们能在学校吃午饭了，有热饭，菜式也更多了，我很喜欢。我每天都会按时上学，努力学习，不辜负老师和父母的期望。”



垄和A小学教师吴氏芳表示：“自实施第339号法令以来，学生们在学校吃午饭，安心地留在学校午休，不必再一天来回奔波多次。家长们也更加安心，可以集中精力劳动生产。”



从山区午餐餐食 提高教育质量

该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。图自越通社

宠拉（Sủng Là）民族半寄宿学校校长阮文利表示，自实施第339号法令以来，学生们上学出勤率稳定、饱满，许多班级达到100%。学校有更多时间组织课外活动，从而为提高全面教育质量作出贡献。



劳寨（Lao Chải）乡辛寨（Xín Chải）九年一贯制半寄宿学校校长李玉雄表示，学校着力改善餐食份量，确保营养；同时加强管理，科学组织午休时段的各项活动。



该校九年级学生邓氏玉英高兴地说：“我觉得学校的饭菜更香了，饭菜热乎，菜式更多，所以我吃得完。整天留在学校，我有了更多时间学习，得到老师的指导，并和同学们一起参加活动，非常开心。”



从实施实践来看，第339号法令不仅是一项民生保障政策，更蕴含着深刻的人文意义，为学生们安心上学增添了动力，有助于缩小各地区的教育差距。（完）