社会

阮廷胜因犯 “恐怖活动罪”被判处有期徒刑11年

在评估被告人犯罪行为的性质与严重程度后，合议庭判处阮廷胜有期徒刑11年。该判决体现法律的严肃性与公正性，做到罚当其罪。在整个侦查、起诉和审判过程均依法依规进行。

合议庭判处阮廷胜有期徒刑11年。图自越通社
合议庭判处阮廷胜有期徒刑11年。图自越通社

越通社得乐省——4月28日，得乐省人民法院对被告人阮廷胜（1958年出生，出境前最后居住地为胡志明市绕禄奇同街14/40C号，目前居住在美国）进行缺席审理。此前，得乐省人民检察院依据《刑法》第299条，以 “恐怖活动罪”为由对阮廷胜提起公诉。

根据起诉书，阮廷胜是总部设在美国、在泰国设立办公室的“海上难民救援委员会” 组织（BPSOS）主席兼总干事，同时也是指导在泰国成立并负责管理、运作“致力于公平正义的高地民族”（MSFJ）组织的人。越南公安部已通报，BPSOS组织与恐怖活动有关，而MSFJ被认定为恐怖组织。

阮廷胜通过上述组织，指使、煽动、拉拢并协助依琼布达组织、指挥依琼布达（Y Quynh Bdap）指挥国内人员于2023年6月11日在原得乐省格昆(Cư Kuin) 县实施恐怖袭击、杀人行为，造成特别严重后果。相关人员的目的在于制造社会恐慌与不安情绪，侵害越南的公共秩序和安全。

在评估被告人犯罪行为的性质与严重程度后，合议庭判处阮廷胜有期徒刑11年。该判决体现法律的严肃性与公正性，做到罚当其罪。在整个侦查、起诉和审判过程均依法依规进行。（完）

越通社
#阮廷胜 #恐怖活动罪 #被判处 #有期徒刑 #审理 #提起公诉 得乐省
关注 VietnamPlus

相关新闻

得乐省枪击案：10名被告人被判终身监禁

得乐省枪击案：10名被告人被判终身监禁

经过1.5天的审理，1月20日下午，审判委员会以“进行恐怖行为，颠覆人民政权”、“恐怖活动”、“组织他人非法出入境”和“包庇犯罪分子”等罪名对涉及多乐省“针对人民政府的恐怖行为；恐怖活动；组织他人非法出入境；包庇犯罪分子” 案件的100名被告作出判决。

更多

宣光省贫困地区的孩子们对能够吃到营养午餐感到十分高兴。图自越通社

为宣光省边境学生增添动力

落实越南政府关于为陆地边境乡中小学生提供午餐补助的第339/2025/NĐ-CP号法令，宣光省多所山区学校已发生积极转变。该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。

嘉莱省的6米及以上长度渔船数量5700多艘。图自越通社

嘉莱省投入资金支持渔民转产就业

嘉莱省正同步且果断地实施多项解决方案，以打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动。其中，嘉莱省近期投入了数千亿越盾，旨在加大对渔民转产的支持力度，稳定民生，促进水产业可持续发展。这被视为该省打击IUU捕捞的有效举措之一。

陈素娥女士和其诉讼案件声援人员合影。图自越通社

橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。

长沙博物馆效果图。图自越通社

长沙博物馆建设项目投资方案获批

庆和省人民委员会已决定批准长沙博物馆项目的投资方案。该项目具有重要意义，旨在开展爱国主义教育、革命传统教育，并提高保卫祖国神圣海疆领土主权的责任意识。

出席会议的越南代表团。图自越通社

越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。

附图。图自政府门户网站

确保行政审批与协调处理系统在2026年4月顺畅运行

越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。