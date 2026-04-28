阮廷胜因犯 “恐怖活动罪”被判处有期徒刑11年

越通社得乐省——4月28日，得乐省人民法院对被告人阮廷胜（1958年出生，出境前最后居住地为胡志明市绕禄奇同街14/40C号，目前居住在美国）进行缺席审理。此前，得乐省人民检察院依据《刑法》第299条，以 “恐怖活动罪”为由对阮廷胜提起公诉。



根据起诉书，阮廷胜是总部设在美国、在泰国设立办公室的“海上难民救援委员会” 组织（BPSOS）主席兼总干事，同时也是指导在泰国成立并负责管理、运作“致力于公平正义的高地民族”（MSFJ）组织的人。越南公安部已通报，BPSOS组织与恐怖活动有关，而MSFJ被认定为恐怖组织。



阮廷胜通过上述组织，指使、煽动、拉拢并协助依琼布达组织、指挥依琼布达（Y Quynh Bdap）指挥国内人员于2023年6月11日在原得乐省格昆(Cư Kuin) 县实施恐怖袭击、杀人行为，造成特别严重后果。相关人员的目的在于制造社会恐慌与不安情绪，侵害越南的公共秩序和安全。



在评估被告人犯罪行为的性质与严重程度后，合议庭判处阮廷胜有期徒刑11年。该判决体现法律的严肃性与公正性，做到罚当其罪。在整个侦查、起诉和审判过程均依法依规进行。（完）

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