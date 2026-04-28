嘉莱省投入资金支持渔民转产就业

越通社嘉来省——嘉莱省正同步且果断地实施多项解决方案，以打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动。其中，嘉莱省近期投入了数千亿越盾，旨在加大对渔民转产的支持力度，稳定民生，促进水产业可持续发展。这被视为该省打击IUU捕捞的有效举措之一。



为了打击非法捕捞，嘉莱省人民委员会刚颁布决定，向16个沿海乡镇街道临时拨付2120亿越盾资金，用于实施支持转产及拆解不具备作业条件渔船的政策。其中，大部分资金用于支持渔船拆解，其余则用于职业培训，为民众创造可持续的转产就业条件。



由于施耐湖（Đầm Thị Nại）的水产资源日益枯竭，加之油价上涨，嘉莱省归仁东坊（Quy Nhơn Đông）渔民阮友达的渔船已“停岸”近两年。该船长度近9米，阮友达属于可获得7000多万越盾拆解补偿及政府支持转产的对象。



除了阮友达的渔船外，归仁东坊目前还有105艘渔船属于支持转产和拆解政策的范畴。其中，有44艘为“三无”渔船（无登记、无检验、无捕捞许可证），其余则是有档案但不具备作业条件，或船主无意继续从事捕捞活动而申请拆解转产。



归仁东坊人民委员会副主席阮成名表示：“前段时间由于水产资源枯竭，捕捞困难，渔船被迫停岸，因此船主们非常渴望这项政策。政策实施后，得到了渔民们的赞同和支持，希望早日领到补贴。目前，坊里已成立评审委员会，同时开展宣传工作，帮助100多名申请参加该政策的船主办理手续。”



目前，嘉莱省的6米及以上长度渔船数量5700多艘，该省正同步实施多项打击IUU捕捞的方案。具体而言，该省注重支持渔民适应新规定，逐步实现合适转产。其中，解决渔民生计问题被视为长期且有效的方案之一。（完）

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