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解除IUU“黄牌”警告：越南渔民将LED灯技术应用于海产品捕捞

乂安省琼富乡的多位渔船船主已从拖网方式转为围网，并结合使用现代LED灯照明系统，有助于降低成本并保持稳定产量。投资专用照明系统被视为有效方向，帮助渔民在燃料价格上涨的背景下提高捕捞效率。

琼富乡渔民尝试用LED灯部分替代卤素灯系统。图自越通社
琼富乡渔民尝试用LED灯部分替代卤素灯系统。图自越通社

越通社乂安——乂安省琼富乡的多位渔船船主已从拖网方式转为围网，并结合使用现代LED灯照明系统，有助于降低成本并保持稳定产量。投资专用照明系统被视为有效方向，帮助渔民在燃料价格上涨的背景下提高捕捞效率。

自2019年起，琼富乡NA-90463-TS号渔船船主黎文诚开始尝试用LED灯部分替代卤素灯系统。认识到积极效果后，2023年他投资超过3.5亿越南盾更换了整个照明系统，并于2025年继续升级一些设备。他表示，LED灯运行稳定、节省燃料并有助于更好地吸引海产品，为维持捕捞产量作出贡献。

琼富乡拉崑（Lạch Quèn）避风港的渔民阮文明表示，LED灯具有集中照明的能力，能深入穿透水面，帮助鱼类聚集在船只周围，从而提高捕捞效率。拉根（Lạch Cờn）港和拉妥（Lạch Thơi）港的许多渔民也认为，与卤素灯和汞灯相比，LED灯消耗燃料少、点亮快，且对环境的影响较小。

实践证明，应用LED灯有助于提高10-16%的产量，降低20%至近30%的燃料成本，同时由于不含汞和重金属，有助于保护环境。

据乂安省沿海乡政府介绍，水产捕捞业正面临气候变化、资源枯竭和燃料成本上涨等诸多挑战，燃料成本占每次出海总成本的50%至70%以上。因此，在捕捞中应用技术是迫切要求。

琼富乡目前拥有近850艘渔船，其中350多艘长度超过15米。自2018年起，渔民们已投资将照明系统更换为LED灯，至今已有超过90%的远洋渔船安装了该系统。

琼富乡人民委员会副主席高春蝶表示，转向使用LED灯有助于实现渔船现代化，迈向可持续渔业。地方政府继续鼓励渔民投资现代化设备、进行技术培训以及支持获得优惠资金，以提高捕捞效率。（完）

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越通社
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