越通社河内——韩国总统及其夫人日前在河内品尝河粉、街头小吃、冰淇淋的场景，再次推动越南美食在世界范围内广泛传播。



牛肉粉、河粉、法式面包化身“美食大使”



韩国总统李在明（Lee Jae Myung）在路边摊品尝河粉，而总统夫人则手拿冰淇淋漫步在河内街头的人群中这一画面连日来已成为亚洲各大媒体热议和疯传的焦点。



这并非越南美食第一次在国际上引起轰动。



2016年5月，美国总统奥巴马与厨师安东尼·波登在河内坐在塑料凳上吃烤肉米线，这一画面传遍全球。2000年美国总统克林顿访越时也曾品尝河粉。2017年，加拿大总理特鲁多在胡志明市喝冰奶咖啡；同年，澳大利亚总理特恩布尔在岘港光顾路边面包车。2023年，澳大利亚总理阿尔巴尼斯因其在河内与当地民众一起吃面包、喝生啤而再次引发热潮。



上述领导人选择的并非豪华餐厅，而是河粉、烤肉米线、法式面包、冰奶咖啡或生啤等对于越南人来说再熟悉不过的日常美食。



胡志明市餐饮协会（FBA）负责传媒的副会长杨青岛兴奋地说，越南美食正逐渐发挥其作为“文化大使”的作用。



韩国总统与夫人在河内一家河粉店共进晚餐。图自韩国总统李在明照片墙

特别值得一提的是，韩国总统在2023年正式访越期间曾分享道，河粉已成为越南和韩国共同享有的“国民美食”。这不仅是一番外交辞令，还反映了以河粉为代表的越南美食正在促进不同文化之间的深层交融与连接。各国政要品尝越南美食的画面，向世界传递出一个友好、安全且富有文化底蕴的国家形象。



经济与旅游发展研究院副院长杨德明博士认为，与许多偏向快餐的国家不同，越南文化依然与家庭厨房、每一餐中的分享与连接紧密相连。这也是为何国际元首与夫人或亲属在越南平民小店就餐的画面极易赢得大众好感的原因。



杨德明博士强调：“他们不仅是在品尝美食，更是融入了越南文化中非常生活化、非常亲近的空间。这种价值非常独特，并非每个国家都具备。”



从自发传播走向专业战略



事实上，多年来通过游客的口碑，许多越南美食已在国际上声名鹊起，屡次入选各大权威榜单。在社交网络上，甚至出现了一个拥有近20万名外国成员的社群，专门讨论越南面包。该群除了国际游客外，还包括在越留学生和常住外国人。他们的共同点在于，对越南面包展现出了超乎寻常的热情。



近期，越南面包再次被CNN列入全球最美味三明治之列，显示出这款美食的热度从未减退。



来自韩国的游客Soo在来到越南后，重新定义了他心目中的越南面包：“我曾以为自己了解什么是越南面包，但来到越南后，我才意识到以前吃的那些只能说是徒有其名。在越南吃到的面包简直是另一个维度的美味。”



许多外国游客在社交平台上分享道，他们一离开越南就开始想念这里的美食，甚至必须在自己国家寻找越南餐馆。这表明，越南美食具有一种极强的“味觉记忆”感。



杨青岛先生认为，现在是提升越南美食在世界版图上地位的关键时刻。为了走得更远，越南美食需要从自发性传播转向专业化发展战略，重点关注以下三个核心方向：标准化品质与体验，同时保留本土特色。构建餐饮（F&B）生态系统，实现美食与旅游的深度连接。推广传播与创意经济。通过这些举措，将越南美食定位为国家软实力的重要支柱，并与“美味、绿色、可持续”的趋势相结合。（完）