越南重视推动与白俄罗斯之间传统友好关系与战略伙伴关系向前发展

越通社河内——4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。



阮明羽强调，越南始终重视并希望推动与白俄罗斯之间传统友好关系和战略伙伴关系向前发展。



切莫达诺娃强调，“白色罗斯”党始终将越南和越南共产党视为优先方向及其在东南亚地区的首要合作伙伴之一。



按照议程，双方相互通报了各自党形成与发展历程、组织结构及活动方式，越南共产党第十四次全国代表大会和“白色罗斯”党第四次代表大会所通过的重要计划、目标和决策，以及两党未来合作方向等。



双方对近年来越南—白俄罗斯双边合作关系取得的积极进展，特别是在苏林总书记访问白俄罗斯以及两国于2025年5月建立战略伙伴关系之后所取得的发展成果表示欣喜；一致认为双方在政治外交、经贸、 科技、教育培训、文化、旅游等各个领域上的合作潜力巨大、空间广阔并且正迎来诸多机遇。双方同意加强两党之间的合作、信息交流与经验分享，从而增进相互理解，支持两国关系发展，造福两国人民等。（完）



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