时政

越南重视推动与白俄罗斯之间传统友好关系与战略伙伴关系向前发展

4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。

越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽。图自越通社
越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽。图自越通社

越通社河内——4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。

阮明羽强调，越南始终重视并希望推动与白俄罗斯之间传统友好关系和战略伙伴关系向前发展。

切莫达诺娃强调，“白色罗斯”党始终将越南和越南共产党视为优先方向及其在东南亚地区的首要合作伙伴之一。

按照议程，双方相互通报了各自党形成与发展历程、组织结构及活动方式，越南共产党第十四次全国代表大会和“白色罗斯”党第四次代表大会所通过的重要计划、目标和决策，以及两党未来合作方向等。

双方对近年来越南—白俄罗斯双边合作关系取得的积极进展，特别是在苏林总书记访问白俄罗斯以及两国于2025年5月建立战略伙伴关系之后所取得的发展成果表示欣喜；一致认为双方在政治外交、经贸、 科技、教育培训、文化、旅游等各个领域上的合作潜力巨大、空间广阔并且正迎来诸多机遇。双方同意加强两党之间的合作、信息交流与经验分享，从而增进相互理解，支持两国关系发展，造福两国人民等。（完）

越通社
#越南 #白俄罗斯 #传统友好关系 #战略伙伴关系 #白色罗斯 白俄罗斯 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

越共十四大

党建

相关新闻

白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院的演出将汇聚欧洲古典音乐的近百名精英。图自越通社

近百位白俄罗斯艺术家即将来越演出

据河内剑湖剧院4月19日发布的消息，来自白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院（Bolshoi Theatre of Belarus）的近百位演艺人员将于2026年5月7日至8日在河内还剑湖剧院进行为期两晚的精彩演出。

更多

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉。图自越通社

越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流

据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席。图自越通社

越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席

值此南方解放、国家统一51周年暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）即将到来之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团前往乂安省金莲乡金莲国家级特殊遗迹区，向胡志明主席敬献鲜花和进香缅怀。

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。

系列经济政策于2026年5月正式生效。图自越通社

系列经济政策于2026年5月正式生效

涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。