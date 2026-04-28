日本首相高市早苗将于5月1日至3日对越南进行正式访问

在第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举举行前夕，日越友好议员联盟主席、参议员小渕优子就议会合作在越日双边关系中的作用接受了越通社驻日本记者的采访，其中强调了法治基础的意义、议员友好小组的桥梁作用，以及越南国会为促进国家发展和加强国际合作方面所作出的重要贡献。