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日本首相高市早苗将于5月1日至3日对越南进行正式访问

应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）将于5月1日至3日对越南进行正式访问。

日本首相高市早苗。日本内阁府供图
日本首相高市早苗。日本内阁府供图

越通社河内——应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）将于5月1日至3日对越南进行正式访问。（完）

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