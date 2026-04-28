日本首相高市早苗将于5月1日至3日对越南进行正式访问

越通社河内——应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）将于5月1日至3日对越南进行正式访问。（完）
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越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国驻越大使
4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。
越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲
值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。
越南五名外交官被任命驻外大使 越共中央总书记、国家主席苏林颁发任命决定
4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，向5名越南驻外特命全权大使颁发任命决定。
黎明兴总理：行动更果断、思维更创新、重点更明确、效率更高
作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。
系列经济政策于2026年5月正式生效
涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。
☕️越通社新闻下午茶（2026.4.28）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越共中央书记处常务书记陈锦秀赴奠边省开展缅怀英烈活动
4月28日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率领中央工作代表团前往奠边省奠边府战场烈士祠敬献花圈、上香缅怀在奠边府战场英勇战斗，壮烈牺牲的英雄烈士、青年冲锋队员、火线民工和同胞们。
越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日举行
4月28日，越南祖国阵线中央委员会表示，2026-2031年任期越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日在首都河内举行。
国会主席陈青敏：各级工会努力提高劳动生产率，着力实现两位数增长
4月28日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在河内出席了五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）纪念典礼暨2026年集体对话与协商工作中取得优异成绩的优秀基层工会主席表彰大会。
苏林总书记主持召开2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议
4月28日上午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持召开了2026-2031年任期国防与安全委员会第一次会议。
越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱
4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。
第二十一届东盟记者联盟大会：将人工智能与人类价值紧密衔接
以“人工智能的未来及其对新闻行业的影响”为主题的第二十一届东盟记者联盟大会在马来西亚首都吉隆坡举行。
国家副主席武氏映春会见优秀工会主席
4月27日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在主席府与2023-2025阶段社会对话和集体谈判工作中的优秀工会主席代表团会面。
胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士
值此南方解放、国家统一（4月30日）及五·一国际劳动节之际，4月28日上午，由越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光同志率领的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会代表团，前往胡志明市烈士陵园（无名高地）上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。
越南发布反洗钱、反恐怖融资新路线图
越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。
越南主持《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会
《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会于当地时间4月27日在纽约联合国总部正式开幕。越南代表主持会议，成为在维护关于核裁军与核不扩散的国际法律基础努力中的重要里程碑。
4·30南方解放、国家统一51周年：党和国家领导人拜谒胡志明主席陵
值此南方解放、国家统一51周年之际，4月28日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在北山路英雄烈士纪念碑进香缅怀英烈。
☀️越通社早安咖啡（2026.4.28）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
☕️越通社新闻下午茶（2026.4.27）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动
值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。