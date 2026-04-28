越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

越南政府总理黎明兴在海防市上香献花缅怀英雄烈士。图自越通社

越通社海防市——值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。



在庄严肃穆的气氛中，黎明兴与各位代表默哀一分钟，深切缅怀为祖国的独立自由和人民的幸福不惜抛头颅洒热血的英雄烈士们的英灵。



政府总理与各位代表表示将继承前辈们的遗志，努力奋斗，克服一切困难与挑战，竭尽全力完成好被交付的各项政治任务；决心同全党、全军、全国人民一道，成功实现两项百年战略目标；建设富强、文明、繁荣、幸福的国家；让人民的生活日益幸福富足。



其后，黎明兴前往海防市越捷友谊劳动文化宫，向阮德景同志上香和献花。



政府总理黎明兴看望慰问越南英雄母亲范氏汉。图自越通社

政府总理看望了海防市部分越南英雄母亲，亲切询问她们的健康和生活状况，表达深切感恩之情，并重申党、国家和人民永远铭记为民族解放、国家统一事业和牢牢捍卫越南祖国作出巨大贡献和牺牲的有功人员。

黎明兴向海防市的优抚家庭、贫困户以及困难工人赠送慰问品。图自越通社

借此机会，黎明兴向海防市的优抚家庭、贫困户以及困难工人赠送了200份慰问品，并鼓励各家庭克服困难，在生活中奋发向上。（完）