日本驻越大使伊藤直树：日本首相访越将推动两国关系迈上新台阶

越通社河内——据越南外交部的公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗将于5月1日至3日对越南进行正式访问。



日本驻越南大使伊藤直树在4月28日记者会上强调，此次访问意义重大，正值越南即将迎来国家统一50周年之际，充分体现了日本政府对两国合作关系的高度重视。此外，日本首相在就任一年内访问越南已逐渐成为一种“外交惯例”。



此次访问有助于建立两国领导人之间的互信，评估全面战略伙伴关系的成果，并确认未来重要的合作领域。日本对越南自统一50多年来取得的突出经济成就以及越南正在追求的和平发展道路表示深切赞赏。 日本驻越南大使伊藤直树



伊藤直树相信此次访问将推动两国关系迈上新台阶。



双方都希望这是加强在全面战略伙伴关系（CSP）框架内双边关系协调，并共同应对区域和国际问题的良好机会。



伊藤直树称，此次访问的亮点在于高市早苗将在河内国家大学发表关于“自由开放的印度洋—太平洋”（FOIP）战略的政策演说。这是自2020年以来日本首相首次在越南发表政策演说。



伊藤直树表示，高市早苗首相强烈认识到，有必要对FOIP进行调整以适应时代变化。特别是，经济安全已成为各国关注的重要议题，构建稳固的供应链是当务之急。



另外，伊藤直树表示，此次访问将重点围绕四大合作支柱，体现了两国的战略优先，包括创新、科技和绿色转型；能源安全和战略基础设施；外交、国防安全和对地区和平的贡献；民间交流、文化和学术交流。（完）