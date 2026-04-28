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越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日举行

4月28日，越南祖国阵线中央委员会表示，2026-2031年任期越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日在首都河内举行。

越南祖国阵线第十届全国代表大会现场。图自越通社
越南祖国阵线第十届全国代表大会现场。图自越通社

越通社河内——4月28日，越南祖国阵线中央委员会表示，2026-2031年任期越南祖国阵线第十一届全国代表大会将于2026年5月11日至13日在首都河内举行。

此次大会是在越共十四大、第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会代表选举成功之后举行的重要政治社会活动，展现了新时期全民族大团结的力量。这也是当各政治社会组织和群众团体被赋予直属越南祖国阵线的任务后，新机构开始运作的里程碑。

预计将有超过1300名代表出席大会，包括1138名正式代表和约200名嘉宾。大会的主题是“团结 - 民主 - 革新 - 创新 - 发展”。政治报告的标题为“提升越南祖国阵线在发挥民主、爱国传统、全民族大团结力量，建设繁荣、富强、文明、幸福国家中的政治核心作用”。

预计，第十一届越南祖国阵线中央委员会将由405名委员组成；主席团共72人（大会协商70人）；常务委员会委员12人；非专职副主席8人。

关于各级越南祖国阵线大会的结果，截至2025年10月31日，100%的乡级单位（3320/3320）已办好2025-2030年任期大会，确保了既定要求。乡级祖国阵线委员会成员包括成员组织代表、下级祖国阵线主席、模范个人和专职干部；其中按规定比例有女性、党外人士、少数民族和宗教人士。同级党委参加同级祖国阵线委员会的人事达到3320例中的3317同志。

乡级祖国阵线委员会常务委员会有16725人，包括主席和担任各政治社会组织负责人的副主席；结构保障了女性、少数民族和宗教人士的比例。

对于省级，截至2025年12月17日，所有34个省、市已办好2025-2030年任期祖国阵线大会（达100%）。

省级祖国阵线委员会的成员结构包括成员组织代表、乡级祖国阵线主席、模范个人和专职干部。省级祖国阵线委员会常务委员人数为318人；所有34个省级祖国阵线主席参加同级党委常委会，其中30人担任省委、市委副书记。（完）

越通社
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