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越南在联合国安理会高级别公开辩论会上强化1982年《联合国海洋法公约》

越南代表强调，所有争端与分歧必须在国际法和《联合国宪章》以及尊重各国主权和领土完整的基础上通过和平方式解决。她呼吁相关各方保持克制，不采取使局势升级的单方面行动，支持通过对话和外交方式树立互信，从而推动实现可持续解决方案。

越南外交部副部长黎氏秋姮在联合国安理会辩论会上发表讲话。图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮在联合国安理会辩论会上发表讲话。图自越通社

越通社纽约——纽约时间4月27日下午，联合国安理会举行了主题为“海事领域的水道安全与保护”的高级别公开辩论会。安理会轮值主席国巴林外交大臣阿卜杜勒·拉蒂夫·扎耶尼主持会议，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、国际海事组织（IMO）秘书长阿塞尼奥·多明格斯、各成员国代表同越南外交部副部长黎氏秋姮出席。

会上，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国确保海员安全，恢复畅通无阻的海上航运，尊重国际法和航行权，同时促进对话，保持克制态度，并通过和平方式解决争端。

各国代表强调了尊重国际法、确保航行和飞越自由的必要性，并呼吁加强合作与信息共享，以增强海上执法能力，保护商船和船员。

黎氏秋姮在会上发言时对霍尔木兹海峡等战略航道安全形势日益复杂表示深切关切。她强调，这威胁到国际和平稳定，对全球供应链和包括越南在内的许多国家经济发展产生负面影响。

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联合国安理会举行主题为“海事领域的水道安全与保护”的高级别公开辩论会。图自越通社

她强调，包括通过国际海峡的安全、持续和无阻碍过境权在内的航行和飞越自由必须在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上得到尊重。越南呼吁各成员国一贯、善意地解释和适用该公约，不得有选择性，并确保权利与义务相一致。越南代表强调，所有争端与分歧必须在国际法和《联合国宪章》以及尊重各国主权和领土完整的基础上通过和平方式解决。她呼吁相关各方保持克制，不采取使局势升级的单方面行动，支持通过对话和外交方式树立互信，从而推动实现可持续解决方案。

黎氏秋姮强调了安理会及国际海事组织在促进遵守国际法，确保航行安全方面发挥的核心作用。同时，对符合《联合国宪章》第八章规定的区域倡议，促进对话并寻求和平解决方案表示欢迎。（完）

越通社
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