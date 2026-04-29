时政

1975年春季大捷的经验教训：释放经济潜能 激发发展动能

1975年春季大捷，而巅峰是胡志明战役，不仅标志着抗美救国战争的结束、南方完全解放及国家统一，还是全民族动员与发挥综合力量能力的有力证明。

胡志明市的一角。图自越通社
胡志明市的一角。图自越通社

越通社河内——1975年春季大捷，而巅峰是胡志明战役，不仅标志着抗美救国战争的结束、南方完全解放及国家统一，还是全民族动员与发挥综合力量能力的有力证明。

在当前发展要求日益提升的背景下，关于释放资源潜力、破除体制瓶颈以及坚持以人为中心的经验教训，被视为国家发展抉择的直接启示。

凝侨聚力 释放内力

越南社会科学翰林院历史研究所的范氏红河博士认为，1975年大捷的核心启示之一在于发挥全民族综合力量的能力，其中包含了国内资源与国际资源的紧密结合。这不仅体现在物质援助上，还体现在政治、外交的联结以及全社会的共识上。

在当前条件下，这一经验充分地体现在将海外越南人社群视为国家内力的一部分。凭借庞大的人数、高水平的专业素质以及广泛的国际网络，侨胞正掌握着国内仍然缺乏的知识、技术和市场对接能力等重要资源。

实际表明，许多侨胞知识分子已直接参与到各项创新计划、技术转移中，或与国内企业合作拓展市场。海外越南专家与国内创新中心之间的一些合作模式已初步取得成效，为提高企业竞争力作出贡献。

范氏红河博士认为，这一资源的发挥仍与其潜力不相称，主要原因在于接收和使用机制上的局限性。因此，破除体制上的“瓶颈”被视为将侨胞资源转化为增长实效的重要条件，同时也为在当前背景下更有效地运用民族力量与时代力量相结合的经验奠定了基础。

激发内生动力，坚持以人为中心

vnanet-potal-da-nang-phat-trien-kinh-te-phu-hop-voi-tinh-hinh-moi-8327810.jpg
岘港市的一角。图自越通社

越南社会科学翰林院文化研究所的黄氏秋恒女士认为，1975年春季大捷是独立意志、自力更生精神和全民族大团结力量的结晶。这不仅是历史价值，更是贯穿国家革新与发展进程的精神基石。

在当前各国竞争对知识、技术和创新的依赖日益增加背景下，发挥这些价值需要置于新的发展思维中，即坚持以人为中心。

黄氏秋恒认为，需要从分散的投入方式转为集中投入，优先向具有突破潜力的领域投入资源，如人工智能、半导体技术、数字化转型和绿色能源。此外，要建立真正鼓励创新的机制，赋予知识分子更高的自主权，以具体成果作为评价标准，且通过透明的法律环境得到保障。（完）

越通社
#春季大捷 #胡志明战役 #南方完全解放 #国家统一 #有力证明 #半导体技术 #人工智能 #数字化转型 胡志明市
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

附图。图自越通社

破解ESG人才瓶颈，疏通可持续融资渠道

在 ESG（环境、社会、公司治理）标准已成为全球投资准则的背景下，人才短缺正成为越南企业获取可持续资金流的巨大“瓶颈”。加强培训机构与企业之间的对接，缩短理论与实践的差距，已成为保障资本市场可持续发展的紧迫要求。

2025年越南出口大米790万吨，出口额40.2亿美元。图自越通社

疏通资金、扩大市场以保持大米出口势头

随着冬春季的临近，2026年初，越南出口将面临市场、采购和仓储能力方面的双重挑战。从稻米生产到贸易实现结构调整是不可避免的趋势，但仅靠企业参与是不够的，还需要政府的协调和信贷机构的支持。

更多

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。

系列经济政策于2026年5月正式生效。图自越通社

系列经济政策于2026年5月正式生效

涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社

越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱

4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。图自越通社

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士

值此南方解放、国家统一（4月30日）及五·一国际劳动节之际，4月28日上午，由越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光同志率领的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会代表团，前往胡志明市烈士陵园（无名高地）上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。