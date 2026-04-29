1975年春季大捷的经验教训：释放经济潜能 激发发展动能

越通社河内——1975年春季大捷，而巅峰是胡志明战役，不仅标志着抗美救国战争的结束、南方完全解放及国家统一，还是全民族动员与发挥综合力量能力的有力证明。



在当前发展要求日益提升的背景下，关于释放资源潜力、破除体制瓶颈以及坚持以人为中心的经验教训，被视为国家发展抉择的直接启示。



凝侨聚力 释放内力



越南社会科学翰林院历史研究所的范氏红河博士认为，1975年大捷的核心启示之一在于发挥全民族综合力量的能力，其中包含了国内资源与国际资源的紧密结合。这不仅体现在物质援助上，还体现在政治、外交的联结以及全社会的共识上。



在当前条件下，这一经验充分地体现在将海外越南人社群视为国家内力的一部分。凭借庞大的人数、高水平的专业素质以及广泛的国际网络，侨胞正掌握着国内仍然缺乏的知识、技术和市场对接能力等重要资源。



实际表明，许多侨胞知识分子已直接参与到各项创新计划、技术转移中，或与国内企业合作拓展市场。海外越南专家与国内创新中心之间的一些合作模式已初步取得成效，为提高企业竞争力作出贡献。



范氏红河博士认为，这一资源的发挥仍与其潜力不相称，主要原因在于接收和使用机制上的局限性。因此，破除体制上的“瓶颈”被视为将侨胞资源转化为增长实效的重要条件，同时也为在当前背景下更有效地运用民族力量与时代力量相结合的经验奠定了基础。



激发内生动力，坚持以人为中心



岘港市的一角。图自越通社

越南社会科学翰林院文化研究所的黄氏秋恒女士认为，1975年春季大捷是独立意志、自力更生精神和全民族大团结力量的结晶。这不仅是历史价值，更是贯穿国家革新与发展进程的精神基石。



在当前各国竞争对知识、技术和创新的依赖日益增加背景下，发挥这些价值需要置于新的发展思维中，即坚持以人为中心。



黄氏秋恒认为，需要从分散的投入方式转为集中投入，优先向具有突破潜力的领域投入资源，如人工智能、半导体技术、数字化转型和绿色能源。此外，要建立真正鼓励创新的机制，赋予知识分子更高的自主权，以具体成果作为评价标准，且通过透明的法律环境得到保障。（完）