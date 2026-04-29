☀️越通社早安咖啡（2026.4.29）

越通社河内——·4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。阅读全文
·4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，向5名越南驻外特命全权大使颁发任命决定。阅读全文
·4月28日下午，越南政府总理黎明兴及海防市国会代表团在第十六届国会第一次会议后在海防市开展接待选民活动。阅读全文
·值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。
·题为"促进性别平衡议会，迈向包容且面向未来的东盟共同体"的东盟女议员协调委员会（WAIPA）第五次磋商会议于4月27日以在线形式召开。越南国会国防安全与对外委员会专职国会代表蔡琼梅容和文化与社会委员会专职过会代表阮清琴通过视频出席会议。
·值此日本首相高市早苗即将访问越南之际，越通社记者就此次访问的意义和重点采访了越南驻日本大使范光校。阅读全文
·据越南外交部的公报，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，日本首相高市早苗将于5月1日至3日对越南进行正式访问。日本驻越南大使伊藤直树在4月28日记者会上强调，此次访问意义重大，正值越南即将迎来国家统一50周年之际，充分体现了日本政府对两国合作关系的高度重视。此外，日本首相在就任一年内访问越南已逐渐成为一种“外交惯例”。阅读全文
·纽约时间4月27日下午，联合国安理会举行了主题为“海事领域的水道安全与保护”的高级别公开辩论会。安理会轮值主席国巴林外交大臣阿卜杜勒·拉蒂夫·扎耶尼主持会议，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、国际海事组织（IMO）秘书长阿塞尼奥·多明格斯、各成员国代表同越南外交部副部长黎氏秋姮出席。阅读全文
·据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格，并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。
·4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。阅读全文
·4月28日，由菲律宾众议院与东盟议会联盟大会秘书处联合举行的东盟各国议会青年议员会议第三次磋商会议以在线形式举行。越南国会国防安全与对外委员会的国会代表、第十五届国会青年议员代表团副团长郑春安代表越南通过视频出席了会议。阅读全文
·4月28日，得乐省人民法院对被告人阮廷胜（1958年出生，出境前最后居住地为胡志明市绕禄奇同街14/40C号，目前居住在美国）进行缺席审理。此前，得乐省人民检察院依据《刑法》第299条，以 “恐怖活动罪”为由对阮廷胜提起公诉。阅读全文
·落实越南政府关于为陆地边境乡中小学生提供午餐补助的第339/2025/NĐ-CP号法令，宣光省多所山区学校已发生积极转变。该政策不仅有助于改善学生的学习条件，还为在困难地区提高教育质量创造了动力。阅读全文
·到2030年，越南电力需求预计每年增长8-10%，这将为可再生能源、电网及绿色交通领域创造巨大的投资空间。根据调整后的《第八个电力规划》，到2030年，可再生能源（不含水电）占比目标为28-36%，到2050年这一比例将提升至74-75%。这被视为一轮“新的产业浪潮”。
·近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。（完）