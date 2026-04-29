经济

绿色转型压力正成为越南经济的内在要求

绿色转型的压力正成为经济的内在要求，迫使越南若想保持可持续发展势头，就必须加快步伐。2026-2035年挑战不仅在于方向，更在于能否调动并有效利用体制、金融、科技及执行能力方面的

永隆省已投入运行13座风力发电厂，总装机容量达572兆瓦。图自越通社
永隆省已投入运行13座风力发电厂，总装机容量达572兆瓦。图自越通社

越通社河内——绿色转型的压力正成为经济的内在要求，迫使越南若想保持可持续发展势头，就必须加快步伐。2026-2035年挑战不仅在于方向，更在于能否调动并有效利用体制、金融、科技及执行能力方面的资源。

不实现绿化意味着失去市场

经济专家认为，基于资源、廉价劳动力和化石能源的传统增长模式正逐渐触顶，而全球"游戏规则"正迅速转向绿色化和低碳排放。

越南经济学会副会长裴光巡副教授表示，从2026年起，碳边境调节机制、环境、社会和治理标准以及排放溯源要求等机制将直接影响到年均贸易规模约3700-3800亿美元的越南的出口活动。这迫使企业面临"生死攸关"的选择：不实现绿化意味着失去市场。

同时，绿色增长通过若干重要渠道开辟了新的发展空间。裴光巡认为，首先是能源和基础设施的转型，预计到2030年电力需求将以每年8-10%的速度增长，为可再生能源、电网和绿色交通投资创造了巨大空间。调整后的第八个电力规划设定了到2030年可再生能源占比达到28-36%、到2050年达到74-75%的目标。

此外，出口工业的绿色化正成为钢铁、水泥、纺织服装和电子等行业的强制要求。碳边境调节等机制可能使企业若不减排就需支付巨额额外费用，同时许多全球性企业也要求其供应链使用可再生能源并公开排放数据。

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中南茶荣太阳能发电厂每年提供约2.5亿千瓦时的发电量。图自越通社

另外，随着全球环境、社会和治理金融规模已超过30万亿美元，绿色金融正日益成为重要的资金流。在越南，绿色信贷目前约占未偿还贷款总额的4-5%，但正在快速增长。

同时，绿色转型还有助于增强应对气候变化的能力，如果及早采取行动，每年可减少相当于国内生产总值3-5%的损失。

瓶颈与政策、绿色金融的解决方案

尽管机遇巨大，越南实现绿色增长的过程仍面临诸多挑战，其中瓶颈主要在于组织实施环节。尽管已出台了绿色增长战略、国家行动计划以及碳市场路线图等政策，但实施仍缺乏协调性。

专家指出了四大瓶颈：体制在各领域之间仍显分散；资金获取困难，超过95%的企业是中小企业，在获取绿色信贷方面遇到障碍；技术依赖进口且成本高；许多企业的认识仍然有限，仍将绿色转型视为成本。目前约50%的企业面临资金困难，而到2040年越南应对气候变化所需的资金可能高达3680亿美元。

全球房地产金融市场研究与发展院院长阮智孝认为，当前的问题不仅是资金资源，还包括银行和企业的执行能力。绿色金融被期望为企业和经营户投资清洁技术带来机遇，但由于缺乏明确标准、初期投资成本高以及项目制定能力有限，获取资金仍面临困难。

在此背景下，银行系统被确定为发挥关键作用的角色，不仅要提供资金，还要协助咨询和设计合适的绿色信贷产品。专家们还强调，需要在透明性要求与维持生计之间确保平衡，避免给企业造成过大压力，同时仍要保证政策的有效性和透明度。（完）

越通社
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