电子产品订单持续涌入越南 企业加速扩产备战

越通社河内——2026年前几个月，越南电子行业进口快速增长，反映出企业正在积极扩大产能，以满足来自全球市场的大量订单需求。



提前布局信号：进口激增，为后续出口蓄力



截至2026年4月15日，越南电子产品出口保持强劲增长，全行业出口额达554亿美元。其中：计算机、电子产品及零部件出口365亿美元，同比增长47.3%，净增117.5亿美元；手机及零部件出口189亿美元，同比增长19.7%，净增31.1亿美元。



在电子这一最大出口行业的带动下，越南前近4个月全国出口总额达1445.8亿美元，同比增长20.3%，较2025年同期增加244亿美元。



与此同时，生产活动活跃带动了机械设备及原材料进口需求，进口额达569.3亿美元。电子行业在前3个半月的进出口总额已突破1100亿美元，创历史新高。尽管出现约15.3亿美元的贸易逆差，但这并非异常现象。



越南电子企业协会（VEIA）副主席兼秘书长杜氏翠香解释称，在高科技产业的生产周期中，年初进口增加、短期逆差，通常意味着企业正在为新一轮出口周期备货。



电子行业存在明显的生产时滞：从进口零部件到出口成品一般需要2至4个月。因此，第一季度进口大幅增长，往往预示着后续季度将有大量订单释放。



目前，包括三星、LG、和硕、富士康在内的跨国集团正在越南多个工业省份扩大生产，使越南逐步成为东南亚重要的电子产品组装和加工中心。随着年中生产线全面运转，成品将大量出口至美国、欧盟及东北亚市场。目前，该行业超过90%的进口为生产所需的设备、零部件和原材料，显示出企业正加速扩充产能以满足全球需求。

过去十多年来，流入电子行业的外资持续增长，推动行业供给能力快速提升。



越南电子出口额已从2015年的约470亿美元增长至2025年的超过1650亿美元，增长近三倍。这一增长与三星、英特尔、LG、富士康、立讯等全球科技集团在北宁、太原、海防、北江及胡志明市建设大型生产基地密不可分。



电子产品目前是越南最大的出口类别，也是推动全国出口增长和保持贸易顺差的重要引擎。2025年，越南出口总额达4750亿美元，同比增长17%，贸易顺差超过200亿美元，其中电子产品出口1650亿美元，外资企业贡献达1625亿美元。



北宁省工贸厅副厅长吴志光表示，当地外资企业生产活动保持高位运行，尤其是三星实行三班制连续生产。



越南电子企业协会认为，在年初工业生产指数增长超过10%的背景下，电子行业有望在2026年继续发挥出口支柱作用。



挑战并存：贸易政策变化、物流成本上升



与此同时，国际贸易政策变化和技术壁垒也对出口形成压力。2026年4月上半月，电子出口较3月下半月减少约20亿美元，其中计算机及电子产品下降16亿美元，手机及零部件下降近4亿美元。



由于电子行业利润率较低，物流成本上升带来较大压力，企业不得不与合作伙伴分担成本或优化生产流程。此外，部分运输线路的调整也延长了运输时间，影响了交付进度和原材料采购计划。



为应对挑战，许多企业已调整物流策略，提高安全库存，并拓展多元化的零部件供应来源。



尽管地缘政治和物流风险依然存在，越南电子企业协会认为，如果当前订单趋势能够维持，同时中东紧张局势得到缓解，2026年电子行业仍有望创下新的增长纪录。(完)





