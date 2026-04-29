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越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席

值此南方解放、国家统一51周年暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）即将到来之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团前往乂安省金莲乡金莲国家级特殊遗迹区，向胡志明主席敬献鲜花和进香缅怀。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席。图自越通社

越通社乂安省——值此南方解放、国家统一51周年暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）即将到来之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团前往乂安省金莲乡金莲国家级特殊遗迹区，向胡志明主席敬献鲜花和进香缅怀。

陈锦秀和工作代表团对胡志明主席——越南党和人民的伟大领袖、民族解放英雄、越南共产党的缔造者和锤炼者，他毕生奉献和牺牲，为越南民族的解放事业、为越南人民和世界人民的和平与幸福而斗争——表达无限的感激之情。胡志明主席已远去，但他伟大的事业和高尚的榜样永远与越南的山河、国家同在。胡志明思想、道德、作风始终是思想基础、行动的指南针，为越南革命从胜利走向胜利指引道路。

遵循胡志明主席的神圣教诲，陈锦秀和工作代表团誓言永远学习和践行胡志明主席崇高的思想、道德和作风；始终团结一致，奋发努力，出色完成任务，为建设日益富强、文明的越南国家贡献力量，正如胡志明主席生前所愿。

同日上午，在乂安省，陈锦秀和代表团前往大慧乡二村，看望慰问了越南英雄母亲陈氏妹（88岁）。在亲切温暖的气氛中，陈锦秀亲切询问了陈氏妹的健康状况，对母亲及其家庭为民族解放、国家统一事业所做出的巨大牺牲和损失表达深切的感恩之情。（完）

越通社
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