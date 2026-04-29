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提升越南企业品牌价值

近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。

Viettel被品牌金融（Brand Finance）评为全球电信运营商中品牌实力最强的品牌。 图自越通社
Viettel被品牌金融（Brand Finance）评为全球电信运营商中品牌实力最强的品牌。 图自越通社

越通社河内——近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。

2020—2025年阶段，越南国家品牌实现了强劲增长：到2025年总价值接近5200亿美元，在193个国家中排名第32位，增长率达到63%。

内在实力基础仍显薄弱

根据Brand Finance的报告，Viettel连续10年保持越南最具价值品牌的地位（约74亿美元），其后依次为Vinamilk（超过26亿美元）和Vietcombank（接近24亿美元）。然而，2025年越南前100大品牌的总价值较2024年下降了14%，仅为384亿美元。这反映出越南企业的内在实力基础尚不均衡。


越南工贸部贸易促进局贸易促进能力发展处副处长谢黄兰指出，许多越南企业仍集中于代工生产，而在国际市场上自主设计和品牌建设能力较弱。同时，企业在满足日益严格的绿色经济、数字经济及社会责任标准方面也面临诸多困难；对知识产权保护的认识仍有限，甚至出现品牌在国内市场被抢注的情况。

因此，当前面临的关键问题不仅是增加出口企业数量，更在于提升质量和品牌价值。越南企业需要摆脱低附加值代工地位，转向掌握核心技术，加强创新能力，自主设计并打造品牌，从而在全球市场中将越南商品和服务定位于更高端的细分领域。

来自Mibrand Vietnam的品牌专家赖进孟认为，越南企业虽具备打造品牌的愿望，但在实施和管理能力方面仍存在不足，原因在于专业人才短缺、创意匮乏以及创新能力有限——而这些正是构建可持续品牌的核心要素。品牌作为一种无形资产，无法直接衡量或触及，因此无论是制定统一战略还是实施差异化发展路径，都对企业的管理能力提出了很高要求，而这正是当前许多越南企业的薄弱环节。

另一方面，不少企业仍从短期视角看待品牌传播，期望广告投入能够立即带来销售收入。这种做法在商业上并无不妥，但并未真正反映品牌建设的本质，因为对品牌的投入通常不会立刻转化为销量，而是需要时间逐渐“渗透”到消费者认知中，形成积极形象，进而转化为企业的经济价值。

以文化作为“杠杆”

莲花集团股份公司副总经理陈廷才表示，品牌就像企业的“健康”，如果不持续投入和精心维护，就会逐渐衰弱，进而导致市场信誉受损。品牌建设的核心在于建立信任，因为一旦消费者产生信任，他们不仅会选择产品，还会长期忠诚于品牌。因此，在25年的发展过程中，莲花集团并未选择喧嚣式、短期效应的品牌传播方式，而是专注于打造有深度、具有真实价值的社区项目，注重情感和与消费者的连接，从而建立持久的信任。

多年来连续获得“国家品牌”称号，使莲花品牌在国内市场赢得了广泛的喜爱和认知，并逐步向国际市场拓展。然而，在品牌推广和市场对接方面，企业仍面临不少困难，主要由于缺乏系统性的支持。陈廷才建议，应加强企业与国家管理机构之间的紧密协作，打造共同平台，支持企业将品牌推向国际市场。

越南需要在国内举办更多具有国际规模的活动和展览，以吸引全球合作伙伴前来了解和开展贸易。如果拥有足够强大的连接平台，企业就不必“单打独斗”，而是可以形成“协同推动力”，共同推动越南品牌在全球范围内传播。

赖进孟认为，越南拥有丰富且独具特色的文化资源，这是打造国家品牌的独特优势。例如，奥黛、斗笠以及少数民族织锦服饰等极具代表性的形象，正是能够直达消费者情感与认知的“品牌素材”，有助于形成持久印象。韩国则是通过文化打造国家品牌的典型案例，从K-pop、影视作品到饮食文化及消费产品，均取得了显著成功。这表明，文化完全可以成为传播国家形象、促进出口的“杠杆”。

然而，要让越南企业有效利用这一资源，还需要国家发挥引导和支持作用，建设权威的文化数据库，系统汇集越南具有代表性的文化价值，为企业提供规范化开发、创新和品牌建设的基础。同时，国家也应建立明确机制，确保企业在开发利用文化资源时尊重其来源，并与文化所属社区实现利益共享。（完）

越通社
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