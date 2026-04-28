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越韩合拍关于民族英雄陈兴道的电影项目

越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。

制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社
制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社

越通社河内 ——越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。

由制片人兼总导演申昌石（Shin Chang Seok）主持的发布会是自2025年在越南公布合作计划后，该项目在韩国举办的首次正式活动。

影片再现了越南民族英雄、杰出将领陈兴道的生平事迹。陈兴道在13世纪曾三次领导大越军民击败蒙古大军，在卫国历史上建立了赫赫战功。他被尊奉为爱国主义精神、民族独立意志和越南军事艺术的不朽象征，常与韩国历史上的李舜臣（Yi Sun Sin）将军相提并论。

该项目采用大规模联合制作模式，集结了越韩电影产业的力量。两国剧组团队将全程参与从导演、摄影到制作组织的各个环节，力求达到国际标准。
按计划，影片预计于2026年5月开拍。

业内人士认为，该项目是将韩国先进的制作技术与越南历史内容和民族文化特色相结合的典型范例，有望成为未来两国在创意内容产业领域合作的典范。（完）

越通社
#越韩 #合拍 #民族英雄 #陈兴道 #电影项目 韩国
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