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2026年人道主义月启动，多项爱心帮扶活动展开

4月29日，越南红十字会中央委员会在河内群马体育宫举行2026年国家人道主义月启动仪式，主题为“80周年——为社区献爱心之旅”。 

2026年国家人道主义月启动仪式。图自越通社
2026年国家人道主义月启动仪式。图自越通社

越通社河内 ——4月29日，越南红十字会中央委员会在河内群马体育宫举行2026年国家人道主义月启动仪式，主题为“80周年——为社区献爱心之旅”。活动以线上线下相结合形式举行，连线至全国34个省市，分会场设在宣光、乂安、安江等省份，吸引了全国众多干部、会员和志愿者参与。

越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在仪式上表示，国家正步入新时代，在此背景下，人道主义援助需被更清晰地定位——它不仅是社会帮扶活动，更应是现代民生保障体系的重要支柱。

为提高未来人道主义援助效率，需要强化其核心作用，提升专业性，创新资源动员方式，构建现代人道生态系统，加强国家、企业、国际组织和社区之间的联系，大力推动数字化转型，确保公开透明，并拓展对外交流。

据越南红十字会主席杜氏秋草表示， 5年来，人道主义行动月筹集了超过3万亿越盾（折合人民币7.89亿元），帮助了超过660万人次。今后，人道主义援助活动将聚焦三大支柱：建设仁爱、安全、可持续发展的社区；大力推进人道活动数字化转型；发展人道经济，为民众提供可持续生计。

国际红十字会驻曼谷地区代表处副代表帕·塔纳坦温（Paht Tanattanwin）高度评价越南党和府的关心、努力以及越南祖国阵线的有效协调。这些支持帮助将人道价值转化为具体行动，惠及数百万人。

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越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向参与爱心献血活动的志愿者赠送纪念品。图自越通社

近年来，越南红十字会通过大规模宣传活动，有效动员资源，推进数字化转型，展现了积极主动和创新创意精神。同时，通过积极参与、分享经验和将人道援助拓展到境外，越南红十字会也为国际运动作出了积极贡献。

在活动框架内，组委会接收了各机关、单位的捐助登记和承诺陪伴，总价值达6200亿越盾，其中包括各组织、企业登记捐赠的3100亿越盾和各地方红十字会登记捐赠的3100亿越盾。

与启动仪式同步，组委会还组织了多项切实活动，如无偿献血、急救技能体验、举办“爱心市场”。活动上，组委会向困难家庭发放了500份慰问品，每份价值100万越盾。

2026年人道主义月在全国范围内展开，设定了目标包括：动员至少5000亿越盾用于开展人道主义援助，为1.7万户家庭提供可持续生计支持，在全国100%的乡、坊组织“仁爱节”，各级红十字会至少开展1项切实的爱心工程，同时在5月内推进无偿献血运动，目标是接收约8万单位血液。（完）

越通社
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