2026年人道主义月启动，多项爱心帮扶活动展开

越通社河内 ——4月29日，越南红十字会中央委员会在河内群马体育宫举行2026年国家人道主义月启动仪式，主题为“80周年——为社区献爱心之旅”。活动以线上线下相结合形式举行，连线至全国34个省市，分会场设在宣光、乂安、安江等省份，吸引了全国众多干部、会员和志愿者参与。
越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在仪式上表示，国家正步入新时代，在此背景下，人道主义援助需被更清晰地定位——它不仅是社会帮扶活动，更应是现代民生保障体系的重要支柱。
为提高未来人道主义援助效率，需要强化其核心作用，提升专业性，创新资源动员方式，构建现代人道生态系统，加强国家、企业、国际组织和社区之间的联系，大力推动数字化转型，确保公开透明，并拓展对外交流。
据越南红十字会主席杜氏秋草表示， 5年来，人道主义行动月筹集了超过3万亿越盾（折合人民币7.89亿元），帮助了超过660万人次。今后，人道主义援助活动将聚焦三大支柱：建设仁爱、安全、可持续发展的社区；大力推进人道活动数字化转型；发展人道经济，为民众提供可持续生计。
国际红十字会驻曼谷地区代表处副代表帕·塔纳坦温（Paht Tanattanwin）高度评价越南党和府的关心、努力以及越南祖国阵线的有效协调。这些支持帮助将人道价值转化为具体行动，惠及数百万人。
近年来，越南红十字会通过大规模宣传活动，有效动员资源，推进数字化转型，展现了积极主动和创新创意精神。同时，通过积极参与、分享经验和将人道援助拓展到境外，越南红十字会也为国际运动作出了积极贡献。
在活动框架内，组委会接收了各机关、单位的捐助登记和承诺陪伴，总价值达6200亿越盾，其中包括各组织、企业登记捐赠的3100亿越盾和各地方红十字会登记捐赠的3100亿越盾。
与启动仪式同步，组委会还组织了多项切实活动，如无偿献血、急救技能体验、举办“爱心市场”。活动上，组委会向困难家庭发放了500份慰问品，每份价值100万越盾。
2026年人道主义月在全国范围内展开，设定了目标包括：动员至少5000亿越盾用于开展人道主义援助，为1.7万户家庭提供可持续生计支持，在全国100%的乡、坊组织“仁爱节”，各级红十字会至少开展1项切实的爱心工程，同时在5月内推进无偿献血运动，目标是接收约8万单位血液。（完）