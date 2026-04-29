永隆省依法对一起涉嫌滥用民主自由权利危害国家安全案件展开刑事侦查

越通社永隆——4月29日上午，永隆省公安厅安全调查机关依法对被告人石占茶（生于1972年9月1日，常住登记地址：永隆省隆协乡崇八村）执行逮捕令并对其住所实施搜查。该嫌疑人因涉嫌“利用民主自由权利侵害国家利益、组织及个人合法权益”，依照《2015年刑法》（2017年修订补充）第331条第2款被刑事立案。



经初步查明，石占茶近期频繁利用社交网络平台发布、转发及直播不实信息，参与并扩散歪曲党的主张及国家法律的内容，恶意诋毁国家机关、组织和公民个人，干扰当地宗教团结。虽多次受到乡级团体及有关部门的教育与警示，石占茶不仅未能悔改，反而表现出极端对抗态度，公然挑衅职能部门与地方政府，已对隆协乡乃至永隆省的社会治安秩序造成负面影响。



综合相关技术鉴定、初步调查结果及已收集的证据材料，永隆省公安厅安全调查机关认定石占茶的行为已构成“利用民主自由权利侵害国家利益、组织和个人合法权益”罪，决定对该案立案侦查，对被告人提起公诉，并依法签发逮捕令予以羁押。目前，案件正在进一步侦办中。（完）







越通社