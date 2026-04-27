越南政府总理要求彻底解决打击IUU捕捞中存在的问题

越南政府副总理胡国勇4月25日签发了政府总理第34号电文，要求彻底解决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的海洋捕捞中存在的问题和不足。

为了完成在2026年内解除“黄牌”警告的目标；政府总理要求各部部长、各行业负责人、拥有渔船的各沿海省市人民委员会主席集中领导、指导，并配置充足资源以执行各项重点、紧急任务。

政府总理要求严格执行中央书记处2024年4月10日关于加强党对打击IUU捕捞工作领导的第32号指示，以及政府、政府总理的指导意见和其他相关文件；确保明确划分每个组织和个人的责任，明确成果、明确进度和完成时间。

关于渔船队伍管理，政府总理要求按长度组别执行渔船总清查；对不符合条件的渔船名单进行统计和分类。

关于执法与违规处理，政府总理要求开展对两国交界海域、非正式码头、河口、海口及各岛屿渔船活动的巡逻控制高峰行动，阻止并处理“三无”渔船，以防产生违规侵犯外国海域的渔船。

关于信息、报告及检查监督制度，电文指出：严肃执行每月5日的定期报告制度（报告周期为每月1日至30日），并将所分配的打击IUU捕捞任务执行结果突发报告送至农业与环境部，以便按规定汇总报告。

政府总理要求各相关部委、行业和地方严格开展所分配的打击IUU捕捞任务及解决方案；在组织实施过程中加强配合、分享信息并及时提出困难和障碍，根据欧洲委员会（EC）的建议彻底克服打击IUU捕捞工作中的现有问题和局限。（完）