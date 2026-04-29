时政

黎明兴总理：调控汇率、利率与信贷须紧扣两位数增长目标

4月29日上午，越南政府总理黎明兴与越南国家银行领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月银行运行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。

越南政府总理发表讲话。图自越通社
越南政府总理发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月29日上午，越南政府总理黎明兴与越南国家银行领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月银行运行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。

政府常务副总理范嘉足、政府副总理阮文胜、越南国家银行行长范德印以及相关部委和机关领导一同参加。

会议认为，越南国家银行具有极其重要的地位和作用，履行货币、银行活动及外汇的国家管理职能。其首要任务是确保货币稳定和整个银行系统的安全，控制通胀，执行货币政策，灵活且适度地调节全社会的信贷规模，从而助力稳定宏观经济，促进国家的经济增长与社会发展。

黎明兴总理高度评价越南国家银行，以及整个银行部门过去一段时间所展现出的决心、努力和取得的重要成果。黎明兴指出，银行系统政策反应灵活及时，为全国的共同成果作出了切实贡献。

在分析国际形势及国内未来任务时，黎明兴总理认为，从领导层到各直属单位，国家银行面临的要求都非常高。首要任务是将思维从“管理”转向“建设发展”，通过建议、制定政策及使用合适的工具来营造稳定的环境，让民众和企业能够安心开展生产经营活动。

黎明兴明确指出，在新的背景下，调控汇率、利率与信贷的任务和解决方案必须符合更高的目标与要求。要坚持在保持宏观经济稳定、控制通胀和确保信贷机构系统安全的基础上，坚定实现两位数增长的目标。

黎明兴总理要求，在未来一段时间内，国家银行须继续深入贯彻并严格执行越共中央、政治局、国会的各项决议和结论，特别是苏林总书记及各位主要领导同志的指示，以及政府和总理的各项指导意见。

vnanet-potal-thu-tuong-lam-viec-voi-lanh-dao-ngan-hang-nha-nuoc-8732279.jpg
会议现场。图自越通社

越南国家银行要集中建设清廉、强大、全面的党组织；审查、修改、补充并完善规章制度，创新工作作风，旨在使各单位的工作质量和效率产生根本性转变，并进一步强化首长负责制。

政府首脑要求越南国家银行与各部委及相关机关配合，制定全年及各季度的调控方案。其中，应预设具体的方案和情况，并根据实际需求，在适当的时候和期限内，以合适的力度运用各项政策工具，以实现既定目标。

黎明兴总理要求越南国家银行与财政部配合，修改相关规定并采取措施，推动资本市场及国际金融中心的发展，以减轻银行系统的压力。该单位需根据实际情况灵活调控信贷增长，同时评估并提高信贷质量，优化信贷结构，引导信贷资金流向生产经营领域、优先领域及增长动力领域。

各相关方需抓紧研究并提议修改有关法律规定，涉及信贷机构对国家战略和重点项目的超限额授信问题，同时强化信贷机构在控制信贷质量及评估项目效益方面的责任。

政府总理还要求严格执行苏林总书记在2025年5月30日第211-TB/VPTW号通知中的指示，建立健全有效管理黄金市场的机制与政策，并根据实际情况及各时期的政策要求制定合适的路线图。

黎明兴总理希望越南国家银行领导及各单位增强责任意识，在研究和为政府及政府总理提供宏观政策调控参谋建议时保持主动性与创造性，圆满完成党、国家和人民交付的各项任务。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #越南国家银行 #重点方向 #宏观政策调控 #实际情况 #信贷质量 #苏林总书记
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

附图 图自越通社

越南银行业：完善机制体制，为数字支付奠定基础

贯彻落实中央政治局第57-NQ/TW号决议精神，越南国家银行积极推动数字化转型。到2025年底，无现金支付交易价值约为GDP的28倍，拥有银行账户的人口比例接近87%。同时，依托人口数据这一“黄金资源”，数据清理和系统安全工作取得重要突破。

在加快数字化转型的同时，保障支付安全需求日益紧迫。图自越通社

越南银行业加快数字化转型 筑牢反欺诈防线

在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议提出全面革新紧迫要求的背景下，金融银行业正加速数字化转型，并取得了初步显著成果。

4月1日起越南各家银行停止使用账户别称。图自越通社

4月1日起越南各家银行停止使用账户别称

根据修订关于提供无现金支付服务规定的第15/2024/TT-NHNN号通知的第30/2025/TT-NHNN号通知，从4月1日起，越南各商业银行的全部支付账户名称必须与公民身份证上信息完全一致。

更多

国会主席陈青敏向安江省优抚对象赠送慰问品。图自越通社

国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动

值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作

4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。

越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址敬献花圈、上香 图自越通社

苏林在广治省向英烈敬献花圈、上香

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉。图自越通社

越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流

据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。

越南基本医疗卫生服务覆盖率高于区域内国家的平均水平。图自越通社

📝时评：不愿看到越南民族健康强壮正是敌对势力的歹毒心肠

“关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是不愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席。图自越通社

越共中央书记处常务书记陈锦秀在乂安省进香缅怀胡志明主席

值此南方解放、国家统一51周年暨胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）即将到来之际，4月29日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团前往乂安省金莲乡金莲国家级特殊遗迹区，向胡志明主席敬献鲜花和进香缅怀。

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。