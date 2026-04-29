☕️越通社新闻下午茶（2026.4.29）

越共中央总书记、国家主席苏林在历史性的贤良桥上共同放飞和平鸽。图自越通社

越通社河内——·为庆祝南方完全解放、国家统一51周年，4月29日上午，广治省委、政府和人民在广治省贤良桥滨海河国家级特殊历史遗迹区祖国旗台下隆重举行2026年"统一江山"升旗仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式。阅读全文



·值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。阅读全文



·在全党全军全民纪念南方解放、国家统一51周年的庄严气氛中，4月29日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与河静省、乂安省领导前往河静省德寿乡陈富总书记墓地献花上香。阅读全文



·4月29日上午，越南政府总理黎明兴与越南国家银行领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月银行运行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。阅读全文

越南政府总理黎明兴在与财政部领导举行的工作会议上发表讲话。图自越通社

·4月29日上午，越南政府总理黎明兴与财政部领导举行工作会议，听取关于2026年前几个月任务执行情况、未来一段时间的重点方向与任务以及相关建议和主张的汇报。阅读全文



·值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。阅读全文



·据建设部消息，2026年前4个月，全国已开工226个保障性住房项目，总规模达22 8725套，较既定指标超额44%，显示该领域正加快推进。阅读全文

越南大使杜雄越主持第十一次《不扩散核武器条约》审议大会欢迎招待会。图自越通社

·4月28日，联合国副秘书长中满泉高度评价越南以主席身份为第十一次《不扩散核武器条约》审议大会所做的周密准备和建设性工作方法。阅读全文



·4月28日下午，越南内务部地方政府司副司长阮氏秀清在内务部新闻发布会上表示，在中央、政府和内务部的指导下，在整个政治体系的协同配合下，经过一年的实施，两级地方政府模式基本运行顺畅，效能和效率得到有效发挥。阅读全文



·据越通社记者从文莱达鲁萨兰国发回的报道，在出席第25届东盟—欧盟外长会议（AEMM）期间，4月28日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在斯里巴加湾市会见了老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）和泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格（Sihasak Phuangketkeow），并与多位欧洲高级官员举行双边会晤。阅读全文



·4月28日下午，受越共中央政治局委员、外交部党委书记兼外长黎怀忠委托，越共中央委员、外交部党委副书记兼副外长阮明羽主持与“白色罗斯”党主席切莫达诺娃（Olga Chemodanova）视频会晤。阅读全文

河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

·4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。阅读全文



·时尚家品家纺展（Home InStyle）及时装节（Fashion InStyle）于4月27日至30日在中国香港会议展览中心举行，汇聚了家居用品、室内装饰、纺织服装及国际时尚领域的诸多新趋势。越南驻香港总领馆和越南企业的展位吸引了众多国际和当地客户的关注。阅读全文



·“关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是那愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。阅读全文



·同奈省人民议会刚刚通过了总投资额逾110万亿越盾（折合人民币283亿元），连接同奈省—胡志明市以及西原地区、中部和西南部各重点经济区域的三项重点交通建设项目的投资主张。阅读全文



·4月29日，庆和省人民委员会在甘林乡举行了长沙博物馆开工典礼。此次活动旨在纪念越南南方完全解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）。国会副主席阮克定出席仪式。阅读全文



·每逢农历二月十五，众多民众和游客参与并融入莱州省峰土乡的汉娘节。相传，汉娘（Nàng Han）曾率领16个泰族村寨的同胞起义，抗击北方侵略者。得胜归来后，她在西安排村的水潭边洗头，然后升天。每年农历二月十五，民众便在水潭边建庙并举办节日。阅读全文

永隆省依法逮捕一名涉嫌利用民主自由权利违法人员。图自永隆省公安

·4月29日上午，永隆省公安厅安全调查机关依法对被告人石占茶（生于1972年9月1日，常住登记地址：永隆省隆协乡崇八村）执行逮捕令并对其住所实施搜查。该嫌疑人因涉嫌“利用民主自由权利侵害国家利益、组织及个人合法权益”，依照《2015年刑法》（2017年修订补充）第331条第2款被刑事立案。阅读全文



·乂安省琼富乡的多位渔船船主已从拖网方式转为围网，并结合使用现代LED灯照明系统，有助于降低成本并保持稳定产量。投资专用照明系统被视为有效方向，帮助渔民在燃料价格上涨的背景下提高捕捞效率。阅读全文



·绿色转型的压力正成为经济的内在要求，迫使越南若想保持可持续发展势头，就必须加快步伐。2026-2035年挑战不仅在于方向，更在于能否调动并有效利用体制、金融、科技及执行能力方面的资源。阅读全文（完）