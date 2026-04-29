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政府总理黎明兴：集中发展同步、现代化的基础设施体系

越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议，讨论自2026年初至今该部的主要任务执行情况以及今后的重点工作任务和方向。

越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议。图自越通社
越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议，讨论自2026年初至今该部的主要任务执行情况以及今后的重点工作任务和方向。

在听取报告和意见后，黎明兴高度评价建设部的团结协作与奋发努力精神，在时间紧、要求高的情况下部署了庞大的工作任务，取得了许多重要成果，特别是交通基础设施发展、规划管理、城市发展等方面，为过去一段时间全国的发展成就作出了积极贡献。

黎明兴同时指出了建筑领域存在的不足，如法律体系仍有重叠、规划和空间开发管理利用方面仍有难题；大城市交通拥堵、内涝、环境污染等瓶颈；房地产市场供需失衡；科技发展、数字化转型、绿色转型以及数据应用管理方面未能满足要求等。

黎明兴重申，越共十四大决议和十四届二中全会第18-KL/TW号结论已对建设行业提出了非常明确的要求，即“发展同步、现代化的基础设施体系，推动城市化、城市发展和区域联动”，其中给出了一些具体指标：工业-建筑业年均增长12.3%；到2030年投入使用的公路高速里程超过5000公里；新增铁路645公里，其中城市铁路200公里；特别要结合当前诸多困难挑战的背景下，保障2026-2030年可持续两位数增长的目标。

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越南政府总理黎明兴29日主持召开与建设部的工作会议。图自越通社

黎明兴要求建设部仔细研究，抓紧完善并颁布该部落实十四大决议、第18-KL/TW号结论、政府行动计划的实施计划和方案。集中建设清正廉洁、坚强有力的机关党委；实施集体、干部评估考核制度；加强对大型、重点项目实施的领导指导。

黎明兴明确指出一些具体、重点任务，要求首先在体制上取得突破，及时破解“瓶颈”，释放发展资源。建设部要抓紧完成削减行政审批流程和经营条件的工作，加强分级授权，强化检查监督，提升国家管理的效力和效率。

关于规划管理、城市发展、住房发展、房地产市场等工作，黎明兴要求各项工作按期保质实施，按照两级地方政府模式优化发展空间布局。确保到2030年城镇化率达到50%以上。同时集中做好保障和改善民生工作，发展保障性住房；疏通土地和投资资金资源；在2030年前完成建设100万套保障性住房的目标。

黎明兴特别强调，建设部、财政部需要研究并提出突破性机制，以吸引国内外社会资源投入基础设施建设，特别是交通领域，例如研究发行工程项目政府债券，可由外国投资者和组织持有，期限长，达15至30年等。

黎明兴要求集中资源加快高速公路建设进度，指导并协调各地方集中实施正在施工的18个项目，总长1252公里。集中指导，制定具体计划实施铁路项目；完成隆城机场、嘉平机场及其他机场项目，以及海港、内河航运等项目，不得拖延工期。

黎明兴强调，政府、政府总理、各部委将与建设部同行，希望建设部持续奋发努力，下定决心完成被交付的任务。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #建设部 #交通基础设施 #基础设施
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越南—新纪元

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