苏林在广治省向英烈敬献花圈、上香

越通社广治——值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）之际，4月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在广治省多个重要历史遗址，向武元甲大将及各位英雄烈士敬献花圈、上香，表达深切缅怀与崇高敬意。



在武元甲大将墓前，苏林与代表团肃立默哀，敬献花圈、上香，追念这位越南人民军首任大将、胡志明主席杰出学生的伟大一生及其为民族革命事业所作出的卓越贡献。



在国家级特殊历史遗迹——争江渡口，代表团向在抗战中英勇牺牲的烈士们致以崇高敬意。争江渡口曾是支援南方战场的重要战略枢纽，也见证着越南人民海军的许多典型战功。如今，这里已成为开展爱国主义教育的重要场所。



在长山国家烈士陵园——安息着一万多名英雄烈士之处，苏林率代表团敬献花圈、上香，深切缅怀为民族独立、国家统一英勇献身的先烈，表达对先烈们的无限感激之情。长山国家烈士陵园是10263名英烈的安息之地，也是越南军民坚强战斗意志的象征，铭刻着历史性长山公路上的光辉篇章。



在祭奠活动中，苏林表达了对前辈们的深切感恩之情，并强调将同全党、全民、全军一道，继续发扬革命传统，坚定既定发展道路，为建设一个和平、独立、繁荣、发展的越南国家而不懈努力。（完）

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