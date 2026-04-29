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越共中央总书记、国家主席苏林：以“东进西拓”战略重新定位广治省的发展空间

值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团29日下午在广治省与该省省委常委会举行工作会议，重点讨论越共十四大决议、广治省第一次党代会决议、中央各项决议的贯彻落实情况以及若干重点任务和方向。

越共中央总书记、国家主席苏林与广治省委常委会举行工作会议。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与广治省委常委会举行工作会议。图自越通社

越通社河内 ——值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团29日下午在广治省与该省省委常委会举行工作会议，重点讨论越共十四大决议、广治省第一次党代会决议、中央各项决议的贯彻落实情况以及若干重点任务和方向。

构建新的增长动力

苏林在讲话中高度评价广治省党委、政府和人民的团结奋斗精神，同时也指出一些不足之处，建议广治继续创新思维，果断行动，瞄准重点，做好统筹谋划、组织实施，建设清正廉洁、坚强有力的党政机关。确保两级地方政府模式顺畅、高效运行，不让乡级成为新的瓶颈。

落实中央和省里决议的行动计划要具体，明确任务、明确时限、明确成果、明确责任，抓紧提高乡级干部的能力。

苏林要求以“东进西拓”战略重新定位广治的发展空间。“东进”是以海洋方向为经济扩展的中心，通过东西经济走廊，整合运输和物流方式，使海洋经济的功能向西部辐射并扩展到其他地区。

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越共中央总书记、国家主席苏林与广治省委常委会举行工作会议。图自越通社

苏林指出，广治要抓紧重新规划海洋-森林-边境的发展空间，进一步明确区域思维，增强规划集成性，突出发展重点；大力发展优势经济产业，利用东西经济走廊出海门户的作用发展海港、物流、加工制造、边境贸易，其中海港和沿海空间必须成为增长的核心；同时破解连接基础设施、行政审批、人力资源和投资环境等方面的瓶颈。

同时要将广治品牌打造成为历史、和平、心灵、生态、洞穴、海洋岛屿和边境文化的目的地。

成为连接、合作与可持续发展之地

为实现2026年10.6%的增长目标，苏林明确指出，必须确保发展的可持续性，按月度、季度、行业、项目、区域划分等制定具体的调控方案，明确资源、瓶颈和执行责任。

公共投资必须成为引领动力，集中在重点基础设施项目；大力推进数字化转型；更好地关心文化、教育、医疗、民生保障，特别是边境地区、少数民族地区和困难地区。

巩固国防安全，有效打击毒品、走私、贸易欺诈、非法开采资源、高科技犯罪以及利用民族、宗教问题煽动骚乱的行为；加强与老挝各地方及国际伙伴的合作，将边境发展成为贸易、文化、旅游、教育、医疗和环境保护的空间。

苏林强调，中央将本着同行、破解、最大限度创造条件的精神，支持广治在新阶段快速、可持续发展。（完）

越通社
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