国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动

越通社安江省——值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。
安江省人民委员会主席胡文孟表示，多年来该省始终扎实推进对优抚对象、贫困户及困难群众的社会保障工作。全省已向261609人发放春节慰问物资，同时为有功家庭、贫困户、相对贫困户新建或修缮了8426间房屋。
陈青敏指出，2025年尽管世界和地区形势复杂多变，但越南在经济社会发展、国防安全保障以及政治体系建设等方面仍取得重要成果。国内生产总值（GDP）增长8.02%，在地区乃至全球范围内处于较高水平，经济规模约为5140亿美元，位列世界第32位，人均收入达到5026美元。陈青敏对安江省作为九龙江三角洲地区最大稻米供应来源地，为将全国稻米出口总量提升至700万吨以上作出重要贡献给予充分肯定和表彰。
陈青敏高度评价安江省已切实关心优抚家庭、有功人员家庭以及贫困户生活，有效落实工人和劳动者社会保障政策。安江省也有效推行了两级地方政府模式，新设立的坊、乡基层行政单位运行稳定。
陈青敏强调，党和国家，尤其是越共中央总书记、国家主席苏林高度重视经济社会发展、国防安全保障、政治体系建设以及对优抚家庭、贫困户和劳动者生活的关怀。近期，党和国家领导人陆续走访慰问优抚家庭、有功人员家庭，向工人和劳动者送上慰问品等活动。
陈青敏要求安江省重点实施2026—2035年全国新农村建设、少数民族地区和山区可持续减贫和经济社会发展国家目标计划，大力开展教育培训，特别是高素质人力资源培训工作，将教育培训、科学技术视为实现可持续脱贫的首要国策。
关于人民保健工作，陈青敏指出，越共中央政治局已颁发关于采取一系列突破性措施，加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议。国会也颁发将第72-NQ/TW号决具体化的相关决议，旨在更好地守护人民健康，力争实施苏林所提出的人们每年至少接受一次健康检查的指导意见。
陈青敏要求安江省要更加重视对优抚家庭、有功人员、越南英雄母亲、武装力量英雄、劳动英雄、烈士和伤残军人家庭的关怀等。（完
南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动
值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。