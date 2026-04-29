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国会主席陈青敏赴安江省开展困难群众走访慰问活动

值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

国会主席陈青敏向安江省优抚对象赠送慰问品。图自越通社
国会主席陈青敏向安江省优抚对象赠送慰问品。图自越通社

越通社安江省——值此纪念南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）和五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）之际，4月29日上午，越南国会主席陈青敏前往安江省看望慰问优抚家庭、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

安江省人民委员会主席胡文孟表示，多年来该省始终扎实推进对优抚对象、贫困户及困难群众的社会保障工作。全省已向261609人发放春节慰问物资，同时为有功家庭、贫困户、相对贫困户新建或修缮了8426间房屋。

陈青敏指出，2025年尽管世界和地区形势复杂多变，但越南在经济社会发展、国防安全保障以及政治体系建设等方面仍取得重要成果。国内生产总值（GDP）增长8.02%，在地区乃至全球范围内处于较高水平，经济规模约为5140亿美元，位列世界第32位，人均收入达到5026美元。陈青敏对安江省作为九龙江三角洲地区最大稻米供应来源地，为将全国稻米出口总量提升至700万吨以上作出重要贡献给予充分肯定和表彰。

陈青敏高度评价安江省已切实关心优抚家庭、有功人员家庭以及贫困户生活，有效落实工人和劳动者社会保障政策。安江省也有效推行了两级地方政府模式，新设立的坊、乡基层行政单位运行稳定。

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国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

陈青敏强调，党和国家，尤其是越共中央总书记、国家主席苏林高度重视经济社会发展、国防安全保障、政治体系建设以及对优抚家庭、贫困户和劳动者生活的关怀。近期，党和国家领导人陆续走访慰问优抚家庭、有功人员家庭，向工人和劳动者送上慰问品等活动。

陈青敏要求安江省重点实施2026—2035年全国新农村建设、少数民族地区和山区可持续减贫和经济社会发展国家目标计划，大力开展教育培训，特别是高素质人力资源培训工作，将教育培训、科学技术视为实现可持续脱贫的首要国策。

关于人民保健工作，陈青敏指出，越共中央政治局已颁发关于采取一系列突破性措施，加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议。国会也颁发将第72-NQ/TW号决具体化的相关决议，旨在更好地守护人民健康，力争实施苏林所提出的人们每年至少接受一次健康检查的指导意见。

陈青敏要求安江省要更加重视对优抚家庭、有功人员、越南英雄母亲、武装力量英雄、劳动英雄、烈士和伤残军人家庭的关怀等。（完

越通社
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