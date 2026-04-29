📝时评：不愿看到越南民族健康强壮正是敌对势力的歹毒心肠



越通社河内—— “关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是不愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。



越南在执行联合国关于健康的可持续发展目标方面一直受到高度评价；越南基本医疗卫生服务覆盖率高于区域内国家的平均水平；许多人民健康指标优于同等发展水平的多个国家。



保护和照顾人民健康、提升人民健康水平是越南党和国家的目标、动力和首要政治任务，在各项发展战略和政策中占据优先地位；是整个政治体系、全社会和全体人民的责任。健康是人类最宝贵的财富，是每个人幸福、民族存亡以及国家繁荣、可持续发展的最重要基础。



第72号决议提倡预防疾病意识、健康生活方式，在人民中构建健康文化；从以诊疗为中心的思想强力转向主动预防疾病，注重全周期、持续性的全面保护和照顾健康。



目标是到2030年，将越南1至18岁儿童和青少年的平均身高再增加至少1.5厘米；平均寿命达到75.5岁，其中健康寿命至少达到68年。

第72号决议中令民众极为关注的一点是，从2026年起，民众每年至少享受一次免费定期体检或筛查体检，建立电子健康档案以进行全生命周期健康管理，逐步减轻医疗费用负担。到2030年，按照路线图，民众在医疗保险权益范围内基本免收住院费。

越南卫生部部长陶红兰评价称，组织每年至少一次的免费定期体检或筛查体检是社区卫生保健领域的重大变革，对弱势群体、低收入人群尤其有利。更重要的是，这开启了提升主动保健意识的重大转变。



然而，即便第72号决议具有极其人道的意义，也成为了那些破坏对象攻击的目标。



可以理解，某些对象“看不惯”第72号决议，并不完全是因为该文件本身的内容。他们针对且不希望我们成功的是越南党和国家各项政策中“以民为本”的总体主张和“将人置于发展中心”的具体方针。



如果这项决议得以快速、坚决且有效地实施和执行，即每个越南人都能免费获得高质量的医疗保健服务，那么人民对党和国家的信心将进一步巩固，这与破坏分子的愿望背道而驰。



敌对势力对付越南制度经常使用的武器无非是“认知战”。这是一种非常规作战形式，利用数字技术、社交网络和虚假信息来操纵思维、情绪和行为，以达到制造内部动荡和不费一枪一弹取胜的目的。通常采用的方式是使用假新闻、歪曲事实、社交网络、人工智能来引导舆论。



免费看病？那是不切实际的想法，是民粹主义——衣食住行更重要！



为全民提供高质量的筛查体检？那是富裕国家都做不到的妄想——钱从哪来，人从哪来？

越南的实际情况表明，第72号决议并非“从零开始”。

2026年4月17日，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶与卫生部就任务执行情况及该行业未来发展方向（其中包括第72号决议的执行情况）举行了工作会议。



卫生部部长陶红兰报告称，在2025年和2026年第一季度，卫生部门在几乎所有领域都取得了重要、全面的成果，其中医疗保险覆盖率达到了95%以上，医生数量达到每万人口15名；行业组织架构继续按照精简、高效方向得到完善；疾病预防控制良好，危险疫情得到控制；诊疗质量持续提高，多项先进医疗技术得到开展，接近国际水平；行政审批手续简化。



为落实第72号决议，卫生部积极完善体制，制定并呈报颁布了《疾病预防法》、《人口法》等多项重要法律。卫生部也正在研究制定逐步按路线图实施免收住院费政策的提案，并试点由医疗保险支付疾病筛查、早期诊断服务。

在数字化转型方面，卫生行业取得了明显进展——约75%的医院已部署电子病历；在VNeID平台上建立了超过3430万份电子健康档案。落实第57号决议，2026年，卫生部设定了完善14个专业数据库的目标，逐步建设国家卫生数据库——这是现代治理的重要平台。

在数字化转型方面，卫生行业取得了明显进展——约75%的医院已部署电子病历。图自越通社

在人力资源发展方面，卫生部正在制定投资发展5所医药领域重点大学的提案，预计于2026年第四季度呈报总理批准。同时，完善多个专业职称（特别是院前急救员）的能力标准。



在肯定成绩的同时，范氏清茶副总理也指出，前方仍有许多困难和挑战；同时要求卫生行业集中领会并有效组织实施第72号决议，将其作为未来阶段的核心任务，为继续革新、提升行业活动质量和效率奠定基础。



当无法再援引理由来破坏第72号决议时，一些对象利用社交网络煽动社会上老年人和弱势群体的“怕查出病”的心理——“占卜见鬼，扫地见垃圾”。



而医学专家早已肯定了定期体检的重要性。



据胡志明市医药大学阮淮南副教授称，肺癌如果在第一阶段发现并治疗，5年生存率可达30%以上，而在第三阶段发现和治疗，5年生存率仅为2%至4%。其他疾病也是如此。定期体检有助于及早诊断不治之症，如：糖尿病、肝硬化、癌症、高血压、肾功能衰竭、心血管疾病、内分泌失调以及神经精神障碍等，从而制定及时的治疗策略。



“怕查出病”正是导致越南目前平均寿命已提高到73.64岁，但健康寿命仅为65.4岁的诸多原因之一。

不愿看到越南民族健康强壮正是敌对势力的歹毒心肠。他们利用敏感时机散布虚假信息，歪曲减免医疗费的主张，或歪曲治疗方案以制造恐慌，动摇人民对公共卫生系统的信心。

为了对抗“假新闻病毒”，每个公民都需要提高“抵抗力”——通过卫生部门、党和国家的官方渠道核实信息；明智地使用社交网络，不分享未经核实的信息，尤其是在没有信誉的网站上关于健康和治病方法的内容。（完）