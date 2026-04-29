谅山保障进出口税收来源

目前，谅山省的边境贸易活动呈现出进出口货物量显著增长的趋势。为了满足促进贸易便利化和保障国家财政预算收入的要求，谅山地区海关力量已同步部署多项措施，以实现可持续、高效的进出口税收增收。

在新清口岸，专业工作组定期核查主营进出口商品目录，跟踪税收政策动态，以制定合理的税收挖掘方案，避免财政预算收入流失。

从年初至今，该单位已上缴国家财政超过2.33万亿越盾，完成既定指标的69%，并达到奋斗目标的37%。

谅山新清口岸海关队队长 阮光柏："我们制定财政收入计划，逐月、逐季、逐年提出税收任务，以便部署执行。我们加强行政审批改革，推进现代化，为通过本地区的进出口企业创造便利条件。"

至于友谊国际口岸，至今已征收超过3.35万亿越盾。为完成2026年国家财政预算收入9万亿越盾的奋斗目标，友谊国际口岸海关重点采取深入挖掘汽车、机械设备等数额大且稳定的商品类别和类型的税收方案；大力吸引企业开立报关单，积极推进数字化转型，以实现可持续增收的目标。

谅山友谊国际口岸海关队副队长 裴公成："我们应用了多项数字化软件，如公路运输工具管理软件，带来了巨大成效，企业申报更快捷；同时，通过二维码收取海关规费，为企业提供了更大便利。"

河内市叶发物流有限责任公司员工 阮文俊："现在不再需要纸质登记，而是通过摄像头系统。这为我们的快速处理提供了很大便利。"

2026年，第六区域海关分局设定了征收18万亿越盾进出口税的目标。截至2026年4月底，该单位已上缴财政超过7.3万亿越盾。

第六区域海关分局副局长阮友旺："在2025年取得的DDCI指数基础上，我单位继续为通过本地区从事进出口经营的企业创造便利条件和提供支持，例如将部分流程手续数字化以提升通关能力，继续为进出口企业，特别是主营进口商品汽车的企业创造条件。"

第六区域海关分局正大力推进数字化转型，完善管理体系，提高人力资源质量。所有这些都旨在不仅实现财政收入增长，而且在谅山省建设透明、便利的贸易环境。（完）